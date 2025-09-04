Aprende a preparar un rico dip de mayonesa picante para acompañar tus snacks

En la sección “La sartén por el mango”, del programa Ponte al Día, el chef Chuco Rojas nos enseña el paso a paso para hacer un rico dip de mayonesa llena de mucho sabor con la cual puedes acompañar tus snacks y sorprender a los tuyos.

Receta para la cual el Rojas, experto en gastronomía, recomienda tener una mayonesa que sea sólida para que al momento de hacer esta preparación quede con la textura perfecta.

Asimismo, el chef destaca la importancia de utilizar ingredientes con un toque de sabor ahumado, pues esto le da un toque especial a nuestro plato.

Ingredientes para dip de mayonesa picante

3 cucharadas de mayonesa.

1 cucharada de agua.

Sal ahumada al gusto.

Ralladura de limón.

½ cucharada de picante al gusto.

½ cucharada de salsa inglesa.

Chips de cebolla frita.

Especias al gusto, pimienta rosada y clavos.

Paso a paso para preparar un delicioso dip de mayonesa picante

1. En un bowl ponemos tres cucharadas de mayonesa, acompañadas de una cucharada de agua, y revolvemos hasta conseguir una consistencia un poco más suelta.

2. Posteriormente, echamos unas pizcas de sal ahumada o la de su preferencia, junto con la ralladura de limón y media cucharada del picante, y mezclamos nuevamente para que se integren los sabores. Luego incorporamos la salsa inglesa y revolvemos.

3. Servimos nuestra salsa en un plato y para decorarlo en la parte superior le ponemos color con un poquito de rayadura de limón, junto con la pimienta rosada y los o las especias de tus preferencias.

4. Por último, ponemos los chips crocantes de cebolla y unas gotitas de salsa picante.

Listo, así queda este rico y delicioso dip de mayonesa picante, perfecto para acompañar tus comidas y reuniones especiales.