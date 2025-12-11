NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Akapellah

Rapero venezolano lanza crítica a los cantantes de su país que hablan con acento puertorriqueño: "se ven ridículos"

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Akapellah, rapero venezolano - Foto: EFE
Su cuestionamiento apunta a que algunos artistas venezolanos sobrepasan la inspiración natural y caen en la imitación directa, adoptando la jerga, los códigos, el acento y hasta la vestimenta de los boricuas.

El reconocido rapero venezolano Akapellah, una de las figuras más influyentes del hip-hop en la región, volvió a generar debate luego de expresar su inconformidad con la manera en que algunos artistas urbanos de Venezuela están adoptando estilos, acentos y estéticas propias de raperos y reguetoneros de Puerto Rico.

Sus declaraciones, difundidas a través de una reciente entrevista, y que rápidamente se viralizaron en redes sociales, han abierto un amplio debate sobre la identidad dentro de la música latinoamericana.

Akapellah comenzó reconociendo algo que, según él, es indiscutible: Puerto Rico es la capital del género urbano en español.

Asimismo, para el exponente, la isla tiene décadas marcando tendencias, creando sonidos, exportando artistas y definiendo el camino de lo que hoy se entiende como reguetón, trap latino y hip-hop caribeño.

Por ello, el intérprete del tema musical ‘Veneka’ manifestó que comprende perfectamente que muchos músicos jóvenes admiren y tomen como referencia a íconos boricuas.

Sin embargo, su crítica apunta a que algunos artistas venezolanos sobrepasan la inspiración natural y caen en la imitación directa, adoptando la jerga, los códigos, el acento y hasta la vestimenta.

“Se ve bien ridículo un venezolano queriendo ser puertorriqueño, lo digo de antemano, se lo digo a todos mis colegas, que los quiero y los adoro, pero se ven bien ridículos”, dijo Akapellah.

“Se ven bien ridículos usando palabras boricuas en sus canciones, teniendo una cultura, y viniendo de Venezuela, que tenemos una riqueza cultural tan arrecha”, añadió.

El rapero explicó, en ese sentido, que sus palabras no deben interpretarse como un ataque, una burla o una falta de respeto, por el contrario, aseguró que respeta profundamente a todos los artistas, sin importar su origen o influencia.

Recordó incluso que, en sus primeros años de carrera, él también soñó con parecerse a grandes referentes internacionales del rap estadounidense, como los legendarios miembros de Wu-Tang Clan.

No obstante, remarcó que nunca sintió la necesidad de abandonar sus raíces ni su forma natural de hablar.

Temas relacionados:

Akapellah

Rapero

Rap

Hip Hop

Puerto Rico

