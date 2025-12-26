NTN24
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Arturo VIdal

Arturo Vidal está en Colombia y fue visto en el Salsódromo disfrutando del primer día de la Feria de Cali

diciembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Arturo Vidal | Foto: EFE
En varias imágenes, se observa al futbolista chileno disfrutando de la versión número 68 de la feria más representativa de la capital del Valle del Cauca.

El futbolista chileno Arturo Vidal fue visto este jueves en el Salsódromo, desfile inaugural de la Feria de Cali 2025.

En varios videos que rondan las redes sociales aparece el mediocampista en una de las carrozas junto a su pareja, la modelo colombiana Sonia Isaza.

En las imágenes, se observa a la pareja sonriente disfrutando de la versión número 68 de la feria más representativa de la capital del Valle del Cauca.

Durante el recorrido, ambos saludaron a sus seguidores, bailaron y se tomaron varias fotografías.

A sus 38 años, Arturo Vidal se encuentra tomando un descanso en Colombia tras un año complicado con Colo Colo.

De acuerdo con varios medios, el jugador está pasando tiempo con su familia y disfrutando antes de volver al equipo para la pretemporada 2026.

Cabe señalar que el Salsódromo se llevó a cabo con total normalidad y alta asistencia, a pesar del clima.

Según cifras oficiales, alrededor de 32.000 personas se ubicaron en las graderías y alrededores para ver el desfile inaugural, lo que confirma la importancia de este evento en el calendario cultural de la ciudad.

Este año, el Salsódromo fue un homenaje a la cultura salsera y a la proyección internacional que ha alcanzado la música, con el lema ‘De Cali para el mundo’. El desfile contó con 2.200 artistas, un 40% más que el año anterior.

Este Salsódromo demuestra que la Feria de Cali sigue creciendo. Hoy celebramos el incremento en la participación de bailarines, alcanzando la cifra de 2200 artistas en escena, lo que reafirma que nuestra cultura e identidad une a los caleños y proyecta a la ciudad ante el mundo”, señaló el alcalde de Santiago de Cali, Alejandro Eder.

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

