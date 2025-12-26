Arturo Vidal está en Colombia y fue visto en el Salsódromo disfrutando del primer día de la Feria de Cali

El futbolista chileno Arturo Vidal fue visto este jueves en el Salsódromo, desfile inaugural de la Feria de Cali 2025.

En varios videos que rondan las redes sociales aparece el mediocampista en una de las carrozas junto a su pareja, la modelo colombiana Sonia Isaza.

En las imágenes, se observa a la pareja sonriente disfrutando de la versión número 68 de la feria más representativa de la capital del Valle del Cauca.

Durante el recorrido, ambos saludaron a sus seguidores, bailaron y se tomaron varias fotografías.

A sus 38 años, Arturo Vidal se encuentra tomando un descanso en Colombia tras un año complicado con Colo Colo.

De acuerdo con varios medios, el jugador está pasando tiempo con su familia y disfrutando antes de volver al equipo para la pretemporada 2026.

Cabe señalar que el Salsódromo se llevó a cabo con total normalidad y alta asistencia, a pesar del clima.

Según cifras oficiales, alrededor de 32.000 personas se ubicaron en las graderías y alrededores para ver el desfile inaugural, lo que confirma la importancia de este evento en el calendario cultural de la ciudad.

Este año, el Salsódromo fue un homenaje a la cultura salsera y a la proyección internacional que ha alcanzado la música, con el lema ‘De Cali para el mundo’. El desfile contó con 2.200 artistas, un 40% más que el año anterior.

Este Salsódromo demuestra que la Feria de Cali sigue creciendo. Hoy celebramos el incremento en la participación de bailarines, alcanzando la cifra de 2200 artistas en escena, lo que reafirma que nuestra cultura e identidad une a los caleños y proyecta a la ciudad ante el mundo”, señaló el alcalde de Santiago de Cali, Alejandro Eder.