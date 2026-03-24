Así fue grabada la escena más famosa de la película ‘Titanic’: "Estábamos agotados"

Danny Nucci, el actor que interpretó a Fabrizio De Rossi en Titanic, compartió anécdotas sobre el rodaje de algunas de las escenas más icónicas de la película, incluyendo su experiencia trabajando con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, casi 30 años después del estreno de la película.

En una entrevista con The Daily Mail, el actor reveló que la escena de la proa del Titanic, donde Jack grita "Soy el rey del mundo", fue un verdadero desafío.

Según Nucci, el rodaje se llevó a cabo en febrero, con un frío intenso, viento fuerte y jornadas larguísimas.

“Estábamos fatal porque hacía frío. Era febrero. Hacía frío. Soplaba viento allá arriba. Teníamos hambre, estábamos cansados. Y entonces, en cuanto dijeron ‘¡Acción!’, Leo y yo actuamos como si fuera el mejor día de nuestras vidas", afirmó.

La escena muestra a Jack y Fabrizio en el Titanic, reflejando sus ilusiones sobre llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con Nucci, a pesar de las difíciles condiciones de filmación (frío, viento, largas jornadas), lo cual no se percibe en las escenas, los actores lograban mantener la energía.

Asimismo, destacó que su relación con DiCaprio es cercana y que siempre retoman la amistad con naturalidad cuando se ven.

“Me lo he encontrado un par de veces, Es como si retomáramos la conversación justo donde la dejamos... Nos ponemos al día un poco. Nos reímos el uno del otro, del hecho de que hemos envejecido, y luego, ya sabes, cada uno sigue su camino. Es una persona encantadora, un ser humano increíble”, señaló.

Respecto a Kate Winslet, señaló que su carga de trabajo durante la filmación fue considerable, debido a su participación en gran parte de las escenas.

Indicó que las jornadas incluían trabajo nocturno durante seis días a la semana. “Estaba agotada. En esencia, estaba en casi todas las escenas. Trabajábamos de noche y seis días a la semana. El horario es lo más duro para ella, al igual que para todos los actores, pero fue una profesional y una campeona”, comentó.