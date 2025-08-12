Daniela Ospina reveló el estado de su relación actual con James Rodríguez tras ocho años divorciados y una paternidad compartida

Una de las relaciones más mediáticas en el mundo de la farándula colombiana la protagonizó el futbolista James Rodríguez con la empresaria y modelo Daniela Ospina.

La relación que estaba siendo el foco de todos en el país llegó a su fin en 2017, cuando firmaron el divorcio tras 7 años de matrimonio.

Ocho años después de su controversial divorcio entre rumores de romper en términos negativos, Daniela Ospina reveló realmente cómo es su actual relación con el capitán de la selección Colombia.

En entrevista con el medio Semana, la empresaria habló sobre su relación con James y cómo llevan la crianza conjunta de su hija en común, Salomé.

Daniela afirmó: “tengo una relación muy buena con James, estamos todos al tanto de qué sucede con Salomé. Ella pasa tiempo con él siempre que puede”.

“Respetamos la vida de cada uno y no nos metemos mutuamente en la vida privada. Tenemos una hija en común, a la que criamos con valores y honestidad, y gracias a Dios no hemos tenido problema alguno para seguir adelante con esa relación familiar”, añadió.

Ospina también se refirió a cómo ha podido equilibrar su maternidad entre la privacidad y ser una figura pública.

La modelo señaló que no es fácil, pero considera que muchas mamás pasan por lo mismo, por lo que cree que ella ha sido muy “tranquila”.

“No me molesta compartir, pero, cuando enfrento críticas sobre mis hijos, me da tristeza y tomo distancia para evitar sufrimiento innecesario. Todo lo que se ve en redes no refleja toda una vida, y eso la gente no lo entiende fácilmente”, expresó.

Y contó que en el caso de Salomé decidió protegerla de las redes sociales porque como es adolescente “ella quiere también su privacidad “.

“A Salomé siempre se le ha preguntado sobre el tema y, mientras ella se sienta cómoda, se va a hacer, y el día que ella no se sienta cómoda, pues se deja de hacer”, puntualizó.

Daniel también explicó su relación con su hermano, el arquero de la selección Colombia y Atlético Nacional, David Ospina; así como también contó detalles íntimos de su relación con su pareja, Gabriel y la muerte de su papá.