Estas son las plataformas en las que puede ver las películas nominadas al Oscar en América Latina

El 15 de marzo de 2026 se celebra la premiación más importante de la industria del cine hollywoodense, los Premios Oscar, que en esta ocasión tiene un total de 10 cintas nominadas en la categoría de Mejor Película.

Como es tradición, muchos cinéfilos y curiosos cumplen el objetivo de ver todas las nominadas antes de la gala para tener un criterio propio sobre los ganadores y tener sus propias apuestas.

Precisamente, NTN24 le muestra el listado de las 10 películas nominadas y la plataforma de streaming donde la puede ver, pero muchas de ellas solo se pueden ver en cine, lugar propicio para disfrutar de todo el esplendor del séptimo arte.

‘F1’

La película protagonizada por Brad Pitt se puede ver en la plataforma de Apple TV, pero también en países como Colombia es posible disfrutarla en cine.

‘Bugonia’

La más reciente cinta de Yorgos Lanthimos se puede disfrutar en salas de cine en Colombia y Venezuela, pero también está disponible en renta digital.

‘Frankenstein’

El aplaudido largometraje del mexicano Guillermo del Toro está disponible exclusivamente en Netflix para toda América Latina, pero en México se puede disfrutar en las salas de Cinemex.

‘Hamnet’

La película que se centra en la creación de la famosa obra de William Shakespeare, Hamlet, se encuentra disponible en las salas de cine y en alquiler o compra digital por Prime Video y Apple TV dependiendo el territorio.

‘Marty Supreme’

La película que le podría dar el primer Oscar a Timothée Chalamet como Mejor actor se encuentra en salas de cine en Cinépolis y Cinemex para México, Cine Colombia y Cinemark en Colombia, mientras que en Venezuela se puede ver en las salas de Cinex.

‘Una batalla tras otra’

Este drama y thriller de acción protagonizado por grandes figuras como Leonardo DiCaprio y Sean Penn se puede disfrutar en la plataforma de HBO Max, pero también en Colombia se encuentra en exhibición en las salas de cine en un reestreno limitado.

‘El agente secreto’

La aplaudida cinta brasileña que trae a Wagner Moura como protagonista llegará a las salas de cine el próximo 26 de febrero en México, Chile, Colombia y Argentina.

‘Valor sentimental’

La aplaudida película de Joachim Trier está disponible en renta digital a través de Apple TV y Prime Video, pero también está disponible en algunas salas de cine gracias a distribuidoras independientes.

‘Sueños de trenes’

Este drama histórico se puede ver en la plataforma de Netflix, pues es una cinta original de la plataforma al igual que ‘Frankenstein’.

VEA TAMBIÉN Revelan los nominados a los Premios Oscar 2026: esta producción rompió el récord de más nominaciones o

‘Sinners’

La película que arrasó en nominaciones está disponible en la plataforma de HBO Max, pero en países como Colombia se reestrenó en algunas salas de cine para disfrutarla en el formato de IMAX.