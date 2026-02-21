NTN24
Sábado, 21 de febrero de 2026
Sábado, 21 de febrero de 2026
Nominados Premios Oscar

Estas son las plataformas en las que puede ver las películas nominadas al Oscar en América Latina

febrero 21, 2026
Por: Miguel Pedreros
Michael B. Jordan protagoniza ‘Sinners’, la película que arrasa en nominaciones en los Oscar 2026-Foto: AFP
Michael B. Jordan protagoniza ‘Sinners’, la película que arrasa en nominaciones en los Oscar 2026-Foto: AFP
Como es tradición, muchos cinéfilos y curiosos cumplen el objetivo de ver todas las nominadas antes de la gala.

El 15 de marzo de 2026 se celebra la premiación más importante de la industria del cine hollywoodense, los Premios Oscar, que en esta ocasión tiene un total de 10 cintas nominadas en la categoría de Mejor Película.

Como es tradición, muchos cinéfilos y curiosos cumplen el objetivo de ver todas las nominadas antes de la gala para tener un criterio propio sobre los ganadores y tener sus propias apuestas.

Precisamente, NTN24 le muestra el listado de las 10 películas nominadas y la plataforma de streaming donde la puede ver, pero muchas de ellas solo se pueden ver en cine, lugar propicio para disfrutar de todo el esplendor del séptimo arte.

‘F1’

La película protagonizada por Brad Pitt se puede ver en la plataforma de Apple TV, pero también en países como Colombia es posible disfrutarla en cine.

o

‘Bugonia’

La más reciente cinta de Yorgos Lanthimos se puede disfrutar en salas de cine en Colombia y Venezuela, pero también está disponible en renta digital.

‘Frankenstein’

El aplaudido largometraje del mexicano Guillermo del Toro está disponible exclusivamente en Netflix para toda América Latina, pero en México se puede disfrutar en las salas de Cinemex.

‘Hamnet’

La película que se centra en la creación de la famosa obra de William Shakespeare, Hamlet, se encuentra disponible en las salas de cine y en alquiler o compra digital por Prime Video y Apple TV dependiendo el territorio.

‘Marty Supreme’

La película que le podría dar el primer Oscar a Timothée Chalamet como Mejor actor se encuentra en salas de cine en Cinépolis y Cinemex para México, Cine Colombia y Cinemark en Colombia, mientras que en Venezuela se puede ver en las salas de Cinex.

‘Una batalla tras otra’

Este drama y thriller de acción protagonizado por grandes figuras como Leonardo DiCaprio y Sean Penn se puede disfrutar en la plataforma de HBO Max, pero también en Colombia se encuentra en exhibición en las salas de cine en un reestreno limitado.

‘El agente secreto’

La aplaudida cinta brasileña que trae a Wagner Moura como protagonista llegará a las salas de cine el próximo 26 de febrero en México, Chile, Colombia y Argentina.

‘Valor sentimental’

La aplaudida película de Joachim Trier está disponible en renta digital a través de Apple TV y Prime Video, pero también está disponible en algunas salas de cine gracias a distribuidoras independientes.

‘Sueños de trenes’

Este drama histórico se puede ver en la plataforma de Netflix, pues es una cinta original de la plataforma al igual que ‘Frankenstein’.

o

‘Sinners’

La película que arrasó en nominaciones está disponible en la plataforma de HBO Max, pero en países como Colombia se reestrenó en algunas salas de cine para disfrutarla en el formato de IMAX.

Temas relacionados:

Nominados Premios Oscar

Streaming

Cine

Películas

Estrenos Netflix

Estrenos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi hijo está irreconocible, ha bajado como 40 kilos y está desorientado": desgarrador testimonio de madre de sargento venezolano preso por el régimen y a quien no acobija la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Esto demuestra que la presión de EE. UU. funciona”: experto sobre aparición de Tareck El Aissami y Samark José López como capturados en la página del ICE

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué Petro pone en duda el sistema electoral que permitió que él fuera presidente de Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Más de Entretenimiento

Ver más
Concierto en Puerto Rico - Foto EFE
Concierto

Icónico dúo puertorriqueño se reunirá en esta capital sudamericana para presentar el primer concierto de reguetón en 3D de la historia del país

Al Pacino, actor estadounidense - Foto: EFE
Al Pacino

El emotivo mensaje con el que Al Pacino lamentó la muerte del actor Robert Duvall con quien coprotagonizó 'El Padrino'

Show de mediotiempo de Bad Bunny en el Super Bowl - Foto: EFE
Bad Bunny

Un venezolano también hizo parte del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Concierto en Puerto Rico - Foto EFE
Concierto

Icónico dúo puertorriqueño se reunirá en esta capital sudamericana para presentar el primer concierto de reguetón en 3D de la historia del país

Eclipse solar anular | Foto NASA
Eclipse

Así se vio desde el espacio la increíble sombra del eclipse solar anular cruzando la Tierra: satélites lo captaron en video

Tamara Sujú y Marco Rubio - Fotos: AFP
Tamara Sujú

Tamara Sujú envió un listado actualizado al secretario de Estado Marco Rubio de más de 700 presos políticos que aún se encuentran encarcelados bajo el régimen venezolano

Niño Guerrero - Archivo
ICE

ICE publica cartel de ‘se busca’ de alias “Niño Guerrero”, criminal venezolano que es señalado como el jefe del Tren de Aragua

Cristiano Ronaldo con el trofeo de la Nations League - Foto: EFE
Nations League

Se conocen los rivales que la Portugal de Cristiano Ronaldo deberá enfrentar para defender su título de campeón en la Nations League

Jorge Rodríguez | Foto: EFE
Álex Saab

Jorge Rodríguez evita responder pregunta sobre posible captura de Alex Saab: "No forma parte del ámbito de mi atención"

Al Pacino, actor estadounidense - Foto: EFE
Al Pacino

El emotivo mensaje con el que Al Pacino lamentó la muerte del actor Robert Duvall con quien coprotagonizó 'El Padrino'

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre