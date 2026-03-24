Carrie Anne Fleming, actriz de 'Supernatural' e 'IZombie', muere a los 51 años

La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, conocida por su participación en series como ‘Supernatural' e ‘IZombie’, falleció a los 51 años en Canadá, según reportó 'TMZ'.

De acuerdo a lo informado por su compañero de reparto en 'Supernatural' Jim Beaver, la famosa falleció debido a complicaciones derivadas de un cáncer de mama.

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Fleming, desarrolló una carrera de cine y televisión en las que se destacan producciones como 'Supernatural' (2005-2020), donde interpretó a la esposa del personaje Bobby Singer e 'iZombie' (2015-2019) como Candy Baker.

Pese a que su fallecimiento ocurrió a finales de febrero, la noticia fue confirmada recientemente por sus familiares.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Carrie Anne Fleming. Carrie estuvo representada por Lisa King de King Talent durante muchos años antes de unirse a la familia Integral tras la jubilación de Lisa", se lee en un comunicado de Integral Artists, que representaba a la actriz.

"A pesar del poco tiempo que compartimos, llegamos a conocer a Carrie como una persona extraordinaria. Su positivismo, su sentido del humor y su carácter sereno nos llenaron de humildad. Estamos muy agradecidos de haberla conocido y la echaremos mucho de menos", añade.