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Martes, 24 de marzo de 2026
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Shakira

Festival encabezado por Shakira y los Jonas Brothers se pospone debido al conflicto en Medio Oriente

marzo 24, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Shakira en el Sofi Stadium de Los Ángeles - Foto AFP
Shakira en el Sofi Stadium de Los Ángeles - Foto AFP
Los organizadores anunciaron que los boletos, válidos inicialmente para el show en abril, seguirán teniendo vigencia para la nueva fecha en noviembre.

El Offlimits Music Festival de Abu Dabi, que tenía a la artista colombiana Shakira y al grupo de música pop rock de Estados Unidos Jonas Brothers como cabezas del cartel, fue pospuesto hasta noviembre, según la plataforma de venta de entradas emiratí Platinumlist.

El concierto de Shakira debía celebrarse a inicios de abril, pero se aplazó debido a la "situación actual en la región", dijo Visit Qatar en una publicación en redes sociales el martes.

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"El festival de música OFFLIMITS cambia de fecha. El festival, originalmente programado para el 4 de abril, tendrá lugar finalmente el 21 de noviembre de 2026 en el Etihad Park Yas Island", escribió, por su parte, la cuenta oficial del festival en una publicación en su cuenta de X.

"Los boletos siguen siendo válidos. Shakira, Jonas Brothers, Ne-Yo, Biffy Clyro y más", agregó, en referencia a los otros cantantes que harán parte del festival.

La noticia sobre una de las presentaciones de la cantante barranquillera se conoce después de que se anunciara que el fin de su gira mundial, que ha batido importantes récords, 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', culminará en España.

Tras ocho años sin volver al país europeo, 'La Loba' cerrará su exitoso e histórico recorrido musical con seis conciertos en septiembre la capital, Madrid.

Shakira ofrecerá seis espectáculos programados para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre en Madrid, aunque Luis Martínez-Almeida, alcalde de esa ciudad, adelantó que podría haber incluso 10 conciertos.

La intérprete de varios éxitos mundiales como 'Chantaje', 'Waka Waka' y 'Puntería' no se presenta en España desde 2018, cuatro años antes del anuncio público de su separación con el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué.

"En un tiempo de tantas incertidumbres", el espectáculo será una "celebración" de "la vida" y "de toda la cultura latina", indicó en rueda de prensa Pino Sagliocco, presidente de Live Nation en España, que declinó comentar sobre el coste de este proyecto.

Live Nation, también responsable de los 12 conciertos que ofrecerá Bad Bunny en España entre mayo y junio, construirá el 'Estadio Shakira', un recinto efímero en el sur de Madrid con capacidad para unas 50.000 personas que será usado específicamente para los shows de la cantante.

Shakira, cabe recordar, logró una marca histórica el año pasado tras presentarse 13 veces en el estadio para eventos masivos GNP Seguros de la Ciudad de México.

Esta serie de conciertos, que terminó a principios de 2026, convocó a más de 800,000 personas en total.

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Con 49 años, Shakira alcanzó también un Récord Guinness al convertirse en la autora de la gira más taquillera de una artista latina con más de 421 millones de dólares recaudados con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' y superando los 3.3 millones de asistentes.

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