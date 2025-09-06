NTN24
Sábado, 06 de septiembre de 2025
Karol G

Colombia por lo alto: así fue el show de Karol G en el medio tiempo de la NFL en Brasil

septiembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Karol G - AFP
La artista de 34 años había manifestado antes de su show que éste tendría impregnado “toda su alma y su corazón”

La cantante colombiana Karol G brilló en el juego de la NFL entre Los Angeles Chargers y Kansas City Chiefs que se disputó en Brasil ante la mirada de personalidades como el futbolista Neymar y el tres veces campeón mundial de surf Gabriel Medina.

La Bichota apareció en el show de medio tiempo sobre una tarima en la que parecía estar escoltada por una enorme flor de color amarillo. Además, lució un pequeño traje con piñas en su pecho y estuvo acompañada por decenas de bailarines que lucían trajes de color amarillo.

La artista paisa se atrevió a comenzar su presentación con un funk brasileño, cantando en portugués, para luego dar paso a éxitos de su carrera musical como "Si antes te hubiera conocido".

Mediante sus redes sociales, la cantante de 34 años había manifestado antes de su show que éste tendría impregnado “toda su alma y su corazón” y que detrás estaba un grupo de personas que trabajaron duro junto a ella.

“Estoy feliz y agradecida de tener la oportunidad de representar mi cultura, de poder seguir haciendo esto que amo tanto y seguir cumpliendo sueños”, escribió.

¿Qué equipo ganó el partido de la NFL en Brasil?

Los Angeles Chargers fueron los ganadores al vencer 27-21 durante la noche del viernes a los Kansas City Chiefs en el estadio Neo Química Arena, en Sao Paulo.

Fue la segunda temporada consecutiva en la que la emblemática liga de football americano (NFL), el deporte de mayor popularidad en Estados Unidos, tiene como escenario Brasil.

La NFL, que busca globalizarse como la NBA, apuesta fuerte por el gigantesco mercado en el país latinoamericano, una nación de más de 200 millones de habitantes.

Además de Sao Paulo, la NFL disputará esta temporada siete juegos en ciudades fuera de Estados Unidos: en Dublín, en Londres, en Berlín y en Madrid. Melbourne se sumará en 2026.

