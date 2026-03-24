"¡Tener 30, ser coqueta y próspera!": Netflix confirma el remake de la famosa película romántica 'Si yo tuviera 30'

La compañía de streaming Netflix ha confirmado en las últimas horas que llevará a cabo uno de los clásicos románticos más icónicos y amados en los últimos años: 'Si yo tuviera 30'.

La famosa cinta protagonizada por la actriz Jennifer Garner y el actor Mark Ruffalo tendrá su remake, que contará con nuevas caras en los protagonistas principales.

Los actores escogidos para interpretar a los tan recordados Jenna Rink y Mat Flamhaff son los actores Emily Bader y Logan Lerman.

El remake de la comedia romántica, que se estrenó en 2004 y que hasta la actualidad es de las más amadas por el público, contará con la dirección de Brett Haley, quien recientemente dirigió la adaptación de 'People We Meet on Vacation'.

Además, en la producción estará nada más y nada menos que Jennifer Garner, quien interpretó a Jenna Rink, como productora ejecutiva.

Sobre el remake, Haley señaló que "soy un fan desde hace mucho tiempo, así que asumir esta reinterpretación conlleva una enorme responsabilidad".

Y destacó que el que Garner esté en la producción del proyecto, tras ser una pieza fundamental del éxito de la película original, es "especialmente significativo".

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La historia original lanzada en 2004 cuenta la historia de Jenna, quien en su cumpleaños número 13, tras ser humillada en su celebración, pide cumplir 30: "ser coqueta y próspera".

Luego despierta teniendo 30 y, aunque al principio todo parece que va bien, luego descubrirá que para tener el éxito que tiene había dañado varias de sus relaciones interpersonales, entre ellas, la que tenía con su mejor amigo de la infancia, Matt.

Tras su estreno, la cinta logró recaudar más de 96 millones de dólares en taquilla alrededor del mundo. Sin embargo, su éxito no se quedó ahí, sino que creció y se convirtió en una película de culto incluso para las generaciones actuales.

De sus momentos más recordados y que aseguraron su éxito están: la recreación de la famosa coreografía de la canción de Michael Jackson 'Thriller' y la mítica frase: "¡Quiero tener 30, ser coqueta y próspera!".