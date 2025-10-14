El angustiante momento que vivió la cantante Billie Eilish durante un reciente concierto en Miami

La cantante estadounidense Billie Eilish se encuentra dando una serie de conciertos con la segunda parte de su gira musical ‘Hit Me Hard and Soft: The Tour’.

Recientemente, la intérprete de ‘Birds of a Feather’ se encontraba dando un concierto en Miami, en el Kaseya Center, en donde fue agredida por una fanática mientras saludaba al público.

En redes sociales se ha difundido un video en el que se ve a la artista caminando entre el público mientras saluda a algunos de sus fans siendo seguida por el personal de seguridad.

En ese momento, cuando Eilish estaba caminando por el pasillo frente a la barricada chocando las manos con sus aficionados, una fan la sujeto con fuerza y tiró de ella.

Cuando la fan tira de la cantante, de 23 años, termina estrellándose contra la barricada y cayendo al piso, para luego ponerse de pie y seguir saludando al resto de fans.

Su personal de seguridad interviene y empuja a la fanática para que suelte a la artista, pero otra aficionada, va tras la persona que sujetó con fuerza a Billie y la increpó por haberla agredido.

Según reportó el medio NBC News, el sujeto que agarró a la artista fue sacado del concierto y las autoridades confirmaron que no tiene ningún cargo criminal pendiente.

Muchos aficionados alegaron que eso era un comportamiento inadecuado en el que la cantante pudo terminar muy afectada.

Mientras que otros cibernautas aseguran que es momento de que los artistas dejen de interactuar de esa manera con sus fans por el bien de su seguridad.

“Esto es asqueroso”, “Los artistas deberían dejar de hacer reuniones de fans y barricadas”, “La gente como esta le arruina la vida a otros fanáticos genuinos”, “Es repugnante cómo la agarró de esa manera”, “Esto NO debería suceder”, “Es respeto básico hacia otro ser humano”, son algunos de los comentarios.

La fanática que defendió a Billie fue buscada por la artista y le envió entradas para sus próximos conciertos y mercancía de como camisetas y sudaderas en modo de agradecimiento por increpar al hombre.

No es la primera vez que Billie Eilish tiene un altercado con un aficionado. En diciembre de 2024, la artista estaba interpretando su éxito ‘What I Was Made For’ cuando fue golpeada por una pulsera que le lanzaron desde el público.

Eso hizo que los presentes abuchearan, pero la artista solamente tiró la pulsera al piso y continuó con su presentación.