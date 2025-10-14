Alec Baldwin relató cómo ocurrió el accidente en el que terminó chocando el vehículo de su esposa: “Golpeé un árbol grande y gordo”

El actor estadounidense Alec Baldwin relató cómo fue que terminó protagonizando un accidente automovilístico junto a su hermano Stephen Baldwin en el que estrelló el vehículo de su esposa, Hilaria Baldwin.

Según han reportado los medios de comunicación el actor, de 67 años, sufrió un accidente automovilístico este lunes en los Hamptons en Nueva York.

El intérprete de ‘Beetlejuice, el súper fantasma’ iba acompañado de su hermano, Stephen, y ambos resultaron con heridas en sus rostros.

La prensa ha revelado que Alec, quien iba al volante, perdió el control del vehículo mientras estaba intentando esquivar un camión de basura.

Esta versión fue confirmada por el mismo actor, quien por un video explicó cómo fue que sucedió el accidente en el que estrelló el carro de su esposa.

Baldwin comentó que se tuvo que desviar para poder esquivar el camión de basura, el cual afirmó que tenía el tamaño “de una ballena”.

“Para no golpearlo, choqué contra un árbol. Golpeé un árbol grande y gordo”, afirmó Alec.

La estrella de Hollywood el auto es de su esposa Hilaria, quien actualmente se encuentra participando en el famoso programa estadounidense ‘Dancing with the stars’.

“El auto de mi esposa quedó destrozado (…) Aplasté el coche de mi esposa. Me siento mal por eso”, añadió en el video publicado en su cuenta de Instagram.

Algunos medios como People han explicado que el incidente se dio en medio de una tormenta tipo nor’easter que afecta se encuentra afectando a la región metropolitana de Nueva York.

Además, el accidente ocurrió cuando Alex y su hermano estaban en la zona por el Hamptons International Film Festival (HIFF), el cual se llevó a cabo entre el 5 y 13 de octubre.

Las fotos que han circulado por redes del accidente muestran el carro que conducía Baldwin estrellado contra un árbol en East Hampton con el capo completamente doblado.