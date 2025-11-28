NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Dua Lipa

Dua Lipa interpretaría éxito de Shakira durante concierto en Bogotá: esta sería la canción

noviembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Dua Lipa | Foto: AFP
Dua Lipa | Foto: AFP
A través de redes sociales, se han hecho viral varios videos a las afueras de El Campín donde, al parecer, la artista está practicando la canción que cantará durante la noche.

La artista británica Dua Lipa se presentará este viernes 28 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá como parte de su ‘Radical Optimism Tour’.

A pocas horas del evento, continua la expectativa sobre la canción que interpretará en su show para homenajear al país colombiano.

A través de redes sociales, se han hecho viral varios videos a las afueras de El Campín donde se escucha, al parecer, practicando la famosa canción que cantará durante la noche.

Parte de la audiencia que esperaba el ingreso captó el momento en el que la cantante británica interpretaba un fragmento de “Antología”, uno de los éxitos de la cantante colombiana Shakira.

"Para escapar los dos volando un rato, pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor", se escucha cantar a la artista internacional.

o

El rumor sobre la interpretación de “Antología” ha generado gran entusiasmo entre el público, pese a que aún no ha sido confirmado.

Cabe señalar que hace unos días, un periodista especializado en música dio un listado de las posibles canciones que podrían ser las elegidas.

La primera que dijo fue 'One Day', canción que grabó junto a J Balvin, quien está en Colombia por estos días para sus conciertos en Medellín y Bogotá, por lo que también, dijo el periodista, cabe la posibilidad que el reguetonero sea invitado a tarima con la británica.

Otras posibilidades, según el experto, serían ‘Whenever, Wherever’ o ‘Antología’ de Shakira. La primera podría ser porque en su momento de auge fue número uno en el Reino Unido y seguramente es muy familiar para Dua Lipa, y la segunda por ser una de las canciones más relevantes de la música en español.

Otros probables temas que podrían sonar en el concierto de Dua Lipa serían ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G, por la cercanía que han tenido ambas artistas; ‘La Camisa Negra’ de Juanes por la popularidad que tuvo en Europa; o 'Hawai' de Maluma.

Temas relacionados:

Dua Lipa

Bogotá

Concierto

Shakira

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Este régimen por fin tiene miedo y está atemorizado": analista en seguridad tras anuncio de Trump de operaciones terrestres "muy pronto" contra el narcotráfico

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Campaña presidencial de Gustavo Petro - Foto: EFE
Consejo Nacional Electoral

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Nicolás Maduro/ Pete Hegseth - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Capitán de navío retirado asegura que Maduro "es un blanco válido" para el Departamento de Guerra de EE. UU.

Foto de referencia (AFP)
Régimen venezolano

"Cuando entendemos las capacidades de las organizaciones del crimen organizado, comprendemos por qué EE. UU. necesita bases en República Dominicana": Hugo Acha

Más de Entretenimiento

Ver más
Escenario del Festival Internacional Villa del Mar - Foto: EFE
Festival de Viña del Mar

La cuota colombiana que hará parte de la edición 65 del Festival Viña del Mar de 2026

Ca7riel & Paco Amoroso - AFP
Latin Grammy

Artistas argentinos que conquistaron los Grammy Latinos anunciaron inusual decisión con sus primeros gramófonos

Giovanny Ayala y su hijo Miguel Ayala - Captura Instagram (@miguelayala_oficial)
Cantante

"Te estoy esperando": hijos de Giovanny Ayala enviaron conmovedor mensaje a su hermano secuestrado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cielo Paz, esposa de José Medina - AFP
Condena

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Candidatos a la Presidencia de Chile (EFE)
Chile

Recta final para las elecciones en Chile: ¿Quién será el sucesor de Gabriel Boric?

USS Iwo Jima de la Armada de EE. UU. (EFE)
Despliegue militar de Estados Unidos

Comando Sur de Estados Unidos publicó impresionante "ejercicio de tiro real" desde el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima en medio de despliegue en el Caribe

Sorteo del repechaje Mundial de 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

FIFA revela cómo será el mecanismo para el sorteo del Mundial 2026: ya hay selecciones sembradas en tres grupos

Foto: Gobierno de EE. UU.
ONU

ONU rechaza ataques de EE. UU. a narcolanchas en el Caribe y Pacífico y pidió detenerlos: "son ejecuciones extrajudiciales"

Sede principal de la Fiscalía del Perú - Futbolista levantando la Copa del Mundo - Fotos: EFE / X
Perú

Justicia peruana investiga a leyenda del fútbol que conquistó la Copa del Mundo por presunta estafa

Fanáticos angoleños presentes en la llegada de la Selección de Argentina a Luanda / Lionel Messi, futbolista argentino - Fotos: X / EFE
Messi

Angola se rinde ante Messi: Video registra cómo Luanda enloqueció por la llegada del 'GOAT' argentino

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre