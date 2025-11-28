Dua Lipa interpretaría éxito de Shakira durante concierto en Bogotá: esta sería la canción

La artista británica Dua Lipa se presentará este viernes 28 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá como parte de su ‘Radical Optimism Tour’.

A pocas horas del evento, continua la expectativa sobre la canción que interpretará en su show para homenajear al país colombiano.

A través de redes sociales, se han hecho viral varios videos a las afueras de El Campín donde se escucha, al parecer, practicando la famosa canción que cantará durante la noche.

Parte de la audiencia que esperaba el ingreso captó el momento en el que la cantante británica interpretaba un fragmento de “Antología”, uno de los éxitos de la cantante colombiana Shakira.

"Para escapar los dos volando un rato, pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor", se escucha cantar a la artista internacional.

El rumor sobre la interpretación de “Antología” ha generado gran entusiasmo entre el público, pese a que aún no ha sido confirmado.

Cabe señalar que hace unos días, un periodista especializado en música dio un listado de las posibles canciones que podrían ser las elegidas.

La primera que dijo fue 'One Day', canción que grabó junto a J Balvin, quien está en Colombia por estos días para sus conciertos en Medellín y Bogotá, por lo que también, dijo el periodista, cabe la posibilidad que el reguetonero sea invitado a tarima con la británica.

Otras posibilidades, según el experto, serían ‘Whenever, Wherever’ o ‘Antología’ de Shakira. La primera podría ser porque en su momento de auge fue número uno en el Reino Unido y seguramente es muy familiar para Dua Lipa, y la segunda por ser una de las canciones más relevantes de la música en español.

Otros probables temas que podrían sonar en el concierto de Dua Lipa serían ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G, por la cercanía que han tenido ambas artistas; ‘La Camisa Negra’ de Juanes por la popularidad que tuvo en Europa; o 'Hawai' de Maluma.