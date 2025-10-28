NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Katy Perry

El video que confirma que Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau están "oficialmente saliendo"

octubre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Katy Perry y Justin Trudeau - AFP
Katy Perry y Justin Trudeau - AFP
La pareja hizo su primera aparición pública en París, Francia.

Desde hace algún tiempo se vienen conociendo algunos indicios de que la cantante estadounidense Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau tendrían un vínculo sentimental.

La pareja, por ejemplo, fue captada cenando en un restaurante en Montreal y paseando por un parque. Además, el político fue visto asistiendo a uno de los conciertos de la artista.

Aunque muchos fueron los avistamientos, solo fue hasta este 25 de octubre cuando se conoció una prueba que conformaría que ambos estarían "oficialmente saliendo".

Según medios especializados en celebridades, como TMZ, la cantante y el político hicieron su primera aparición pública al salir del Crazy Horse de París, Francia, donde asistieron a un espectáculo de cabaret para celebrar el cumpleaños 41 de la estrella pop.

Un video divulgado por TMZ mostró a la pareja saliendo del sitio luego del show. La grabación mostró a la pareja abandonando el sitio agarrada de la mano, mientras un fan le entrega una rosa a Katy y le desea un feliz cumpleaños.

Tras ese breve instante, ambos siguieron su trayecto hacia un vehículo que los esperaba rodeados de fotógrafos les tomaban fotos.

La cantante y el ex primer ministro canadiense habían sido vistos a principios de mes abrazándose en un yate mientras se besaban en la costa de California. No obstante, los primeros rumores comenzaron en julio luego de ser captados cenando en Montreal, seguido de un paseo por el parque Mount Royal.

El romance se conoce poco después de que Katy Perry confirmara la separación de su pareja Orlando Bloom, tres años después de anunciar su compromiso.

Según reportes de la prensa, la expareja decidió tomar un nuevo rumbo y adentrarse en la “crianza compartida” de la hija que actualmente comparten.

“Seguirán siendo vistos juntos como una familia, ya que su prioridad compartida es —y siempre será— criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”, detalló un comunicado de los representantes de Bloom y Perry.

