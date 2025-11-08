Los dos consejos clave que Shakira le dio a su sobrino para que triunfe en el mundo de la música

Shakira es la artista colombiana más reconocida en el mundo y su talento ha inspirado y le ha abierto puertas a diferentes artistas nacionales que incluso han compartido con ella, como Maluma, con quien grabó ‘Chantaje’.

Pero el talento parece que es de familia, pues su sobrino Shafik Mebarak, también incursiona en la música y aunque es joven y su carrera está comenzando, tiene grandes ilusiones de llegar hasta donde ha llegado su tía, quien es conocida mundialmente.

VEA TAMBIÉN La escandalosa cifra de 13 dígitos que ha recaudado Shakira con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' que hasta Billboard la premió o

En una entrevista con un medio colombiano, Shafik habló de Shakira tanto como la artista que conoce la mayoría del mundo, como la mujer del hogar. Además, aseguró que ella le ha dado consejos para su carrera musical en especial dos que considera claves.

“El mejor consejo que he recibido de parte de ella, aparte de la disciplina, es la puntualidad, que eso es muy importante, ser una persona cumplida y seria con los negocios”, señaló el sobrino de Shakira.

“Es muy alentador ver como una artista como ella puede ajustarse al mercado a través de los años sin perder su esencia, ser tan versátil con los géneros y que su voz siempre se luzca. Es un gran ejemplo a seguir no solo por su voz, sino por su disciplina que es una de las cosas más importante que uno debe tener en esto de la música, además de rodearse de buena gente y ser feliz”, complemento el artista.

Shafik Mebarak tiene 26 años, es hijo de su medio hermano Robin Mebarak, y debutó en la música en 2021 con su sencillo ‘Te Fuiste’, que deja ver la inclinación inicial del sobrino de Shakira, quien busca abrirse su propio camino en el género urbano.

Shakira ha mostrado públicamente el apoyo a su sobrino, dedicándole palabras de aliento y presumiendo con orgullo en sus redes sociales el talento de la joven promesa.