Esta fue la última aparición en redes sociales de B-King, el cantante colombiano hallado muerto en México

Las autoridades mexicanas informaron este lunes el hallazgo de dos cuerpos que podrían corresponder a los músicos colombianos Bayron Sánchez, B-King, y del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, quienes se encontraban desaparecidos en medio de una gira musical.

De acuerdo con varios medios, la Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo de los cuerpos de los jóvenes que habrían sido hallados desmembrados y tenían un mensaje que haría referencia a un narcotraficante de la familia Michoacana.

Antes de su desaparición, B-King compartió un último video en el que sería su camerino en Ciudad de México, momentos antes de su presentación.

En el clip, el artista le agradece a Dios y a sus seguidores por el apoyo y por la oportunidad de poder cantar por primera vez en México.

“Me siento contento y agradecido. Vamos a romper en nombre de Dios. A partir de hoy se vienen grandes cosas”, afirmó.

Los músicos colombianos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en calles de Polanco, exclusivo sector en Ciudad de México.

Aunque continúan las diligencias de identificación, se dice que los ciudadanos colombianos fueron identificados por tatuajes en sus cuerpos.

El presidente Gustavo Petro confirmó la noticia en su cuenta de X: "Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de México. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante".

Se reportó que la Fiscalía de Ciudad de México recopiló testimonios y videograbaciones con las cuales se "estableció como hipótesis que su último paradero habría sido en el Estado de México, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)".

teriormente, la FGJEM encontró coincidencias con dos personas "fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán".

"Este lunes 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos", puntualizó la entidad en un comunicado.

El representante de los artistas colombianos, Juan Camilo Gallego, indicó que fueron vistos por última vez el 16 de septiembre a la salida de un gimnasio en Polanco, un exclusivo barrio de Ciudad de México.

El caso comenzó a tomar relevancia luego de que familiares y amigos de B King pidieron ayuda para localizarlo y compartieron imágenes suyas mediante las redes sociales.