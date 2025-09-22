Hallan sin vida a los músicos colombianos B King y Regio Clown tras estar desaparecidos en México

Las autoridades mexicanas encontraron en el Estado de México los cuerpos de los músicos colombianos Bayron Sánchez, B King, y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, quienes estaban desaparecidos en ese país.

Según informes de la prensa mexicana, la Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo de los cuerpos de los jóvenes que habrían sido hallados desmembrados y tenían un mensaje que haría referencia a un narcotraficante de la familia Michoacana.

El presidente Gustavo Petro confirmó la noticia en su cuenta de X: "Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de México. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jovenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante".

Se reportó que la Fiscalía de Ciudad de México recopiló testimonios y videograbaciones con las cuales se "estableció como hipótesis que su último paradero habría sido en el Estado de México, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)".

Posteriormente, la FGJEM encontró coincidencias con dos personas "fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán".

"Este lunes 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos", puntualizó la entidad en un comunicado.

El representante de los artistas colombianos, Juan Camilo Gallego, indicó que fueron vistos por última vez el 16 de septiembre a la salida de un gimnasio en Polanco, un exclusivo barrio de Ciudad de México.

El caso comenzó a tomar relevancia luego de que familiares y amigos de B King pidieron ayuda para localizarlo y compartieron imágenes suyas mediante las redes sociales.

Incluso, importantes figuras de la escena musical colombiana, como el reguetonero J Balvin, así como el presidente Gustavo Petro, se sumaron al llamado.

Mediante su red social X, Petro pidió la colaboración a la presidente mexicana Claudia Sheinbaum para "lograr que aparezcan con vida", asegurando que "desaparecieron (...) quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente".