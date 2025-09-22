Lo que se sabe sobre la desaparición del artista colombiano B King junto a otro músico en México

La desaparición del artista colombiano Byron Sánchez, conocido musicalmente como B King, ha generado preocupación entre su círculo cercano, así como entre sus seguidores.

Y es que según reportó su manager este lunes, el reguetonero desapareció hace casi una semana junto a su colega Regio Clown tras una gira en México.

Los informes del representante de los artistas colombianos indican que fueron vistos por última vez el 16 de septiembre a la salida de un gimnasio en Polanco, un exclusivo barrio de Ciudad de México.

"Se desaparecen después que salen del gimnasio (...) Me dijeron que iban a almorzar con dos personas y no volvieron a aparecer los mensajes", dijo Juan Camilo Gallego durante una entrevista con la emisora local Blu Radio, donde puntualizó que denunció la desaparición ante las autoridades mexicanas.

Durante su habitual rueda de prensa matutina, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, informó este mismo lunes que hay investigaciones en curso para dar con el paradero de los dos músicos.

Según subrayó la mandataria mexicana, la Fiscalía General de México, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía capitalina dirigen las pesquisas.

Aunque no se maneja una hipótesis oficial, su equipo de trabajo y allegados sospechan que se trataría de un secuestro, pero no han recibido ninguna llamada ni pedido de rescate.

El caso comenzó a tomar relevancia luego de que familiares y amigos de B King pidieron ayuda para localizarlo y compartieron imágenes suyas mediante las redes sociales.

Incluso, importantes figuras de la escena musical colombiana, como el reguetonero J Balvin, así como el presidente Gustavo Petro, se sumaron al llamado.

Mediante su red social X, Petro pidió la colaboración de Sheinbaum para "lograr que aparezcan con vida", asegurando que "desaparecieron (...) quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente".