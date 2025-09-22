NTN24
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Desaparecidos

Lo que se sabe sobre la desaparición del artista colombiano B King junto a otro músico en México

septiembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
B King - Captura de Instagram (bkingoficial)
B King - Captura de Instagram (bkingoficial)
El representante de los artistas colombianos indicó que fueron vistos por última vez el 16 de septiembre.

La desaparición del artista colombiano Byron Sánchez, conocido musicalmente como B King, ha generado preocupación entre su círculo cercano, así como entre sus seguidores.

Y es que según reportó su manager este lunes, el reguetonero desapareció hace casi una semana junto a su colega Regio Clown tras una gira en México.

Los informes del representante de los artistas colombianos indican que fueron vistos por última vez el 16 de septiembre a la salida de un gimnasio en Polanco, un exclusivo barrio de Ciudad de México.

o

"Se desaparecen después que salen del gimnasio (...) Me dijeron que iban a almorzar con dos personas y no volvieron a aparecer los mensajes", dijo Juan Camilo Gallego durante una entrevista con la emisora local Blu Radio, donde puntualizó que denunció la desaparición ante las autoridades mexicanas.

Durante su habitual rueda de prensa matutina, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, informó este mismo lunes que hay investigaciones en curso para dar con el paradero de los dos músicos.

Según subrayó la mandataria mexicana, la Fiscalía General de México, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía capitalina dirigen las pesquisas.

Aunque no se maneja una hipótesis oficial, su equipo de trabajo y allegados sospechan que se trataría de un secuestro, pero no han recibido ninguna llamada ni pedido de rescate.

o

El caso comenzó a tomar relevancia luego de que familiares y amigos de B King pidieron ayuda para localizarlo y compartieron imágenes suyas mediante las redes sociales.

Incluso, importantes figuras de la escena musical colombiana, como el reguetonero J Balvin, así como el presidente Gustavo Petro, se sumaron al llamado.

Mediante su red social X, Petro pidió la colaboración de Sheinbaum para "lograr que aparezcan con vida", asegurando que "desaparecieron (...) quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente".

Temas relacionados:

Desaparecidos

México

Artistas

Cantante

Colombia

Investigación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Abogado analiza la ley que busca juzgar como adultos a menores de 14 años en Washington D.C.: "Ha fallado la tesis de la rehabilitación"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué el presidente Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Edmundo González y María Corina Machado | Foto: AFP
Asamblea General de la ONU

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Henry Wooster/ Embarcación con droga en el Caribe - Fotos AFP
Asamblea General de la ONU

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Foto: Donald Trump (AFP) - Redes Sociales
Donald Trump

Presidente Trump publica video de las milicias en Venezuela con sarcástico mensaje: "¡Una amenaza muy seria!"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Ya no hay barcos, estamos buscando más": Trump habla sobre operativos del Comando Sur en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
El autobús quedó completamente calcinado
Accidente

Autobús se incendió en Guayana, pocos pasajeros pudieron salir y nueve quedaron completamente calcinados

La historia creativa de Yhorby Ventura | Foto EFE
Venezuela

Iniciativa ambiental: venezolano transforma chatarra en esculturas para combatir la contaminación

Embarcación cargada de drogas procedente de Venezuela
Despliegue militar

"Es una demostración de fuerza": exasesor de seguridad de la Casa Blanca sobre ataque de EE.UU. a un barco cargado de drogas que salió de Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El delantero colombiano RIchard Ríos. (EFE)
Benfica

Benfica eliminó al Fenerbahce en repesca por cupo a la Champions League en partido en el que Richard Ríos se desplomó tras codazo de Jhon Jáder Durán

Lewis Hamilton | Foto: EFE
Lewis Hamilton

Este es el motivo por el que Lewis Hamilton recibió una dura sanción y perderá posiciones en el Gran Premio de Italia

El autobús quedó completamente calcinado
Accidente

Autobús se incendió en Guayana, pocos pasajeros pudieron salir y nueve quedaron completamente calcinados

Póster promocional de ‘Super Mario Bros. La película’-Foto: AFP
The Super Mario Galaxy

‘The Super Mario Galaxy’: este es el primer vistazo de la película basada en el famoso videojuego

La historia creativa de Yhorby Ventura | Foto EFE
Venezuela

Iniciativa ambiental: venezolano transforma chatarra en esculturas para combatir la contaminación

Embarcación cargada de drogas procedente de Venezuela
Despliegue militar

"Es una demostración de fuerza": exasesor de seguridad de la Casa Blanca sobre ataque de EE.UU. a un barco cargado de drogas que salió de Venezuela

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: AFP
Jair Bolsonaro

Expresidente brasilero Jair Bolsonaro ha sido hospitalizado, según uno de sus hijos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda