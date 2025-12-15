NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Jacob Elordi

“Haces que la vida sea difícil”: el intenso intercambio que protagonizó el actor Jacob Elordi con un paparazzi en París

diciembre 15, 2025
Por: Diana Pérez
Jacob Elordi | Foto: EFE
Este no es el primer incidente que la estrella de ‘Euphoria’ protagoniza en una de sus apariciones públicas.

El actor australiano Jacob Elordi tuvo un tenso intercambio con un paparazzi mientras intentaba mantener un perfil bajo en París.

En redes se hizo viral el video en el que el actor, de 28 años, estaba tratando de no ser visto en la estación de Gare du Nord.

Sin embargo, su intentó de pasar desapercibido fue frustrado por un intenso paparazzi con el que tuvo un tenso y crudo intercambio.

En el video compartido en redes se ve cómo Jacob es perseguido por el paparazzi mientras intenta entrar a la estación.

La estrella de ‘Euphoria’ y ‘Frankenstein’ camina con audífonos, gafas de sol y una gorra evitando cruzar mirada con los transeúntes.

El paparazzi, que estaba cerca de Elordi, le dice: “posa, posa”, para que le pudiera tomar una foto.

Jacob continúa ignorando, pero cuando el paparazzi le dice: “Jacob, te amo”, es cuando decide encararlo.

El actor se voltea y le recrimina: “Haces que sea realmente difícil para mí vivir”, a lo que el paparazzi le repite: “te amo”.

Ante la insistencia, Elordi le contesta, con un tono de molestia: “No te amo. Realmente haces que la vida sea difícil, realmente lo haces difícil”.

Los usuarios en redes han comentado que es entendible la respuesta de Elordi debido a que desde su llegada a París ha sido seguido por los paparazzi a todos lados.

“Lo han estado siguiendo por todos lados en la ciudad. ¡Déjenlo en paz!”, “Se nota que está súper ansioso”, “Sonaba como si fuera a llorar al final”, “Me da mucha pena que tenga que lidiar con todo eso”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, este no es el primer incidente que la estrella de ‘Euphoria’ protagoniza en una de sus apariciones públicas.

Durante el estreno de la cinta ‘Frankenstein’ en el Festival de Cine de Venecia, el actor tuvo un intercambio con alguien del personal del evento.

Elordi le habría dicho al miembro del staff del evento que se tomaría una foto justo donde estaba y tras posar durante unos minutos le dijo: “No me digas nunca qué hacer”.

