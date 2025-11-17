Cae en Colombia alias 'Flypper', mano derecha de 'Niño Guerrero' y financiero del Tren de Aragua

Kenffersso Jhosue Sevilla Artega, alias 'Flypper', fue capturado este domingo en Cúcuta por la Policía de Colombia, al ser considerado el cabecilla financiero de la banda criminal el Tren de Aragua.

Según las autoridades, 'Flypper' es la mano derecha del prófugo y líder de la banda nacida en cárceles de Venezuela, Héctor Guerrero, alias 'Niño Guerrero'.

"Su captura neutraliza una pieza clave del engranaje criminal", afirmó el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez.

Detalló que dentro de la estructura criminal, su función era financiar y articular extorsiones, secuestros y homicidios en varios países de la región. 'Flypper' utilizaba fachadas comerciales para coordinar rentas ilegales en Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos y Colombia.

A inicios de noviembre la Policía Española junto a la Policía de Colombia coordinaron un mega operativo en el que lograron la captura de 13 integrantes del Tren de Aragua.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró al Tren de Aragua como organización "terrorista", en febrero de 2025, en el marco de su arremetida contra el narcotráfico en Latinoamérica.