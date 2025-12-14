NTN24
Domingo, 14 de diciembre de 2025
Dua Lipa

Una empresa llevó a otro nivel las fiestas de fin de año corporativas: contrató a Dua Lipa para un show privado

diciembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Dua Lipa, artista británica / FOTO: AFP
La artista londinense se encuentra en medio de su Radical Optimism Tour y ya había ofrecido tres conciertos en México; sin embargo, hizo un alto para asistir a este evento privado.

En diciembre son varias las compañías que hacen una celebración de fin de año con sus empleados alrededor del mundo por lo hecho durante los 12 meses; sin embargo, una empresa estadounidense llevó a otro nivel estas fiestas.

Se trata de Power Home Remodeling, una empresa inmobiliaria estadounidense, que hizo su evento de fin de año en Cancún, a donde asistieron sus cerca de 3.000 empleados y pudieron disfrutar de un show privado de nada más ni nada menos que de Dua Lipa.

La superestrella británica se encuentra actualmente en su gira mundial ‘Radical Optimism Tour’ y hace poco tuvo tres conciertos en Ciudad de México, pero antes de continuar, apareció como la sorpresa de la noche.

Dua Lipa interpretó 12 canciones en un show de 40 minutos, en el que llevó también a sus bailarines. Estas fueron las canciones del show:

  • Training Season
  • End of an Era
  • Break My Heart
  • One Kiss
  • Whatcha Doing
  • Levitating
  • Physical
  • Be the One
  • New Rules
  • Dance the Night
  • Don’t Star Now
  • Houdini

La fiesta de fin de año de Power Home Remodeling se llevó a cabo en el lujoso Hotel Moon Palace The Grand y no solamente contó con la presentación de Dua Lipa, hubo otros artistas de talla mundial que se presentaron como Blink 182, Kings of Leon, Rüfüs Du Sol, Sofi Tukker y Shaboozey.

