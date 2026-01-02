J Balvin y Residente explotan las redes al publicar foto de reconciliación: “Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”

El cantante colombiano J Balvin explotó las redes sociales al publicar una fotografía junto con el puertorriqueño Residente.

Los artistas, que tuvieron una fuerte disputa en el pasado que dejó duros intercambios en redes y una tiradera con Bizarrap, se reencontraron para dejar al lado sus diferencias.

Así lo dejó saber el post en conjunto que publicaron desde sus cuentas en Instagram en la que hablan de la reconciliación que tuvieron.

El post muestra a Balvin y a Residente juntos sonriendo y posando para la cámara, acompañado de una larga descripción.

El escrito dice: “Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas”.

“Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos”, agrega el texto.

Y mensaje concluye diciendo: “Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo. René y José”.

En la publicación comentaron varios colegas de ambos celebrando y alabando la reconciliación entre dos de los grandes representantes del género urbano.

Maluma comentó: “Que bellezuras”, mientras que el productor argentino Bizarrap escribió: “Gracias por esto a ambos. Los quiero”.

Otros usuarios bromearon diciendo que la reconciliación se dio gracias a Maluma: “Gracias Maluma por…”, “Maluma, Nobel de Paz 2026”, “Gracias Maluma”.

La disputa entre los dos artistas se remonta al 2022, cuando Residente arremetió contra el colombiano luego de que llamara a un boicot contra los Latin Grammy de ese año.

Para ese año, Balvin consideró que el género del reguetón estaba siendo irrespetado por los premios al nominar a muy pocos artistas del género.

Sin embargo, ‘René’ tomó sus redes para arremeter contra el ‘Niño de Medellín’ y tildar su música como “un carrito de Hot Dog”.

Tiempo después, el boricua se juntó con el productor argentino Bizarrap para lanzar una tiradera contra el intérprete de ‘Rojo’.

Por su parte, el colombiano nunca respondió a todo esto; pero hace poco explicó lo que pensaba sobre Residente.

Durante una reciente entrevista con el streamer español Ibai Llanos, el paisa afirmó: “Cuando tuve todas estas situaciones, la situación con Residente o situaciones complicadas mediáticamente, con canciones y cosas que nunca pensé que me iban a suceder, fue muy frustrante porque nunca pensé que me iba a ver en problemas, ni en tiraderas, ni en cosas mediáticas ni vueltas de esas”.

Y reveló que ya todo está bien porque se dio cuenta de que todo empieza con perdonarse a uno mismo y que cuando uno rencor “eso es un veneno que se lo traga a uno”.

“Afortunadamente ya se fue todo eso. Me atrevo a decir que le tengo cariño a Residente pase lo que haya pasado, pero eso hace parte de la madurez. Y veo a atrás y digo: ‘de pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas y para darme cuenta de que no soy intocable, en algún momento me sentí así”.