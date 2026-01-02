NTN24
Viernes, 02 de enero de 2026
Viernes, 02 de enero de 2026
J Balvin

J Balvin y Residente explotan las redes al publicar foto de reconciliación: “Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”

enero 2, 2026
Por: Diana Pérez
J Balvin y Residente | Foto: AFP
J Balvin y Residente | Foto: AFP
La disputa entre los dos artistas se remonta al 2022, cuando Residente arremetió contra el colombiano luego de que llamara a un boicot contra los Latin Grammy de ese año.

El cantante colombiano J Balvin explotó las redes sociales al publicar una fotografía junto con el puertorriqueño Residente.

Los artistas, que tuvieron una fuerte disputa en el pasado que dejó duros intercambios en redes y una tiradera con Bizarrap, se reencontraron para dejar al lado sus diferencias.

Así lo dejó saber el post en conjunto que publicaron desde sus cuentas en Instagram en la que hablan de la reconciliación que tuvieron.

El post muestra a Balvin y a Residente juntos sonriendo y posando para la cámara, acompañado de una larga descripción.

o

El escrito dice: “Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas”.

“Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos”, agrega el texto.

Y mensaje concluye diciendo: “Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo. René y José”.

En la publicación comentaron varios colegas de ambos celebrando y alabando la reconciliación entre dos de los grandes representantes del género urbano.

Maluma comentó: “Que bellezuras”, mientras que el productor argentino Bizarrap escribió: “Gracias por esto a ambos. Los quiero”.

Otros usuarios bromearon diciendo que la reconciliación se dio gracias a Maluma: “Gracias Maluma por…”, “Maluma, Nobel de Paz 2026”, “Gracias Maluma”.

La disputa entre los dos artistas se remonta al 2022, cuando Residente arremetió contra el colombiano luego de que llamara a un boicot contra los Latin Grammy de ese año.

Para ese año, Balvin consideró que el género del reguetón estaba siendo irrespetado por los premios al nominar a muy pocos artistas del género.

Sin embargo, ‘René’ tomó sus redes para arremeter contra el ‘Niño de Medellín’ y tildar su música como “un carrito de Hot Dog”.

Tiempo después, el boricua se juntó con el productor argentino Bizarrap para lanzar una tiradera contra el intérprete de ‘Rojo’.

o

Por su parte, el colombiano nunca respondió a todo esto; pero hace poco explicó lo que pensaba sobre Residente.

Durante una reciente entrevista con el streamer español Ibai Llanos, el paisa afirmó: “Cuando tuve todas estas situaciones, la situación con Residente o situaciones complicadas mediáticamente, con canciones y cosas que nunca pensé que me iban a suceder, fue muy frustrante porque nunca pensé que me iba a ver en problemas, ni en tiraderas, ni en cosas mediáticas ni vueltas de esas”.

Y reveló que ya todo está bien porque se dio cuenta de que todo empieza con perdonarse a uno mismo y que cuando uno rencor “eso es un veneno que se lo traga a uno”.

“Afortunadamente ya se fue todo eso. Me atrevo a decir que le tengo cariño a Residente pase lo que haya pasado, pero eso hace parte de la madurez. Y veo a atrás y digo: ‘de pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas y para darme cuenta de que no soy intocable, en algún momento me sentí así”.

Temas relacionados:

J Balvin

Residente

Cantante

Género urbano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con pocos recursos y una crisis latente, ciudadanos venezolanos tratan de hacer del Año Nuevo una fecha de esperanza

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Migración en Estados Unidos | Foto: EFE
Migración en Estados Unidos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Foto de referencia
Sanciones

¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Nicolás Maduro - Foto AFP/ Presos políticos - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Más de Entretenimiento

Ver más
La cantante colombiana Shakira. (EFE)
Shakira

Shakira se sincera con su público durante uno de sus conciertos en Argentina: "Sigue pensando en él"

Millie Bobby Brown | Foto: EFE
Millie Bobby Brown

La reacción de Millie Bobby Brown al ser cuestionada sobre el fin de su personaje en Stranger Things que preocupa a los fans

La curadora Gina Barac-Bauer | Foto: EFE-NTN24
Arte

La curadora Gina Barac-Bauer lleva la cultura colombiana a Nueva York con una exhibición de arte del pueblo Wounaan

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ejército de Ucrania - AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

Ucrania dice que atacó un submarino de Rusia por primera vez desde el inicio de la guerra: "transportaba cuatro lanzadores de misiles de crucero"

Maduro bailando en un acto político en Caracas con motivo de la Navidad - Foto: EFE
Maduro

"Mientras él come, baila y se ríe, el grueso de la población pasa penurias": las redes reaccionan al acto navideño encabezado por Nicolás Maduro en Caracas

Caos y descontrol tras llegada de Lionel Messi a estadio de Calcuta - Foto AFP
Lionel Messi

Caos y descontrol tras llegada de Lionel Messi a estadio de Calcuta

La cantante colombiana Shakira. (EFE)
Shakira

Shakira se sincera con su público durante uno de sus conciertos en Argentina: "Sigue pensando en él"

Restricciones

Estados Unidos reitera que alerta de viaje a Venezuela está en nivel 4

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Maduro baja el tono ante presión de Estados Unidos y asegura que Jesucristo no aprobaría amenazas militares contra Venezuela: “Es lo más contrario a Cristo”

Iván Duque, expresidente de Colombia - Foto EFE
Iván Duque

Iván Duque asegura que “hay una gran legitimidad” en la presión que está ejerciendo Estados Unidos contra el régimen de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre