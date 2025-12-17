J Balvin se sincera sobre una supuesta enemistad con Bad Bunny: “su nombre es envidia”

Para nadie es un secreto que la dupla que hicieron J Balvin y Bad Bunny con su álbum ‘Oasis’ le hizo pensar al mundo que los artistas más grandes del momento serían inseparables.

Y así fue por un tiempo, hasta que de repente los dos artistas dejaron de interactuar y compartir espacios luego de que, en 2021, Bad Bunny afirmara que la canción ‘Agua’ de Balvin no merecía ser nominada en los premios Grammy.

Desde entonces, los fans de ambos han querido saber qué pasó con la amistad incondicional que ambos decían tener.

El colombiano J Balvin fue el encargado de hablar sobre su relación con el puertorriqueño e hizo importantes revelaciones.

VEA TAMBIÉN Los Premios Oscar tomaron importante decisión que entrará en vigencia a partir de 2029 o

Durante una entrevista con el streamer Ibai Llanos, el intérprete de ‘Rojo’ confesó que en su yo del pasado pudo haber sentido envidia del éxito que está teniendo el boricua.

El paisa explicó sobre el éxito mundial del ‘Conejo malo’ que: “Ahora no estoy pensando en el número uno. Ahora estoy feliz con lo que pasa con Benito, por ejemplo, con Bad Bunny”.

E hizo énfasis en que: “y lo puedo celebrar y lo puedo ver desde un punto que, si lo hubiera visto el J Balvin de hace seis, cinco años atrás, estaría dándome contra las paredes”.

“No, ahora creo que estoy desde una perspectiva de celebrar el éxito de mis colegas”, agregó en conversación Llanos.

El colombiano también comentó que el ego “es traicionero” y que existe una palabra que muy poquitas personas usan que es “la envidia”.

“Y a la gente le cuesta decir esa palabra, pero cuando a ti te da duro aceptar que alguien está rompiendo y que alguien le está yendo mejor que tú, la palabra tal cual su nombre es envidia”, afirmó.

Balvin señaló que hoy en día se encuentra en un punto diferente de su vida y se siente más feliz y libre.

De hecho, el paisa admitió que, en sus megaconciertos de Medellín y Bogotá, en donde llevó a varios de sus colegas y amigos del género, le hizo falta Bad Bunny.

“Benito hizo falta, obviamente que hizo falta. Pero ya llegará el momento donde nos verán juntos de una manera muy genuina”, comentó aumentando las ilusiones de los aficionados que quieren volver a verlos juntos.

El intérprete de ‘Azul’ también habló sobre su pelea con Residente por el boitcot que propuso para los Grammy de 2021 porque considero que el género urbano no estaba siendo respetado ni valorado.

Esto generó la molestia de Residente quien lo acusó de no tener valores y tras grabar una sesión con Bizarrap afirmó que su música era como “comida chatarra”.

Frente al problema, J Balvin fue duramente criticado, algo que lo hizo darse cuenta de que no era tan intocable como pensaba.

El ‘niño de Medellín’ expresó: “Cuando tuve todas estas situaciones, la situación con Residente o situaciones complicadas mediáticamente, con canciones y cosas que nunca pensé que me iban a suceder, fue muy frustrante porque nunca pensé que me iba a ver en problemas, ni en tiraderas, ni en cosas mediáticas ni vueltas de esas”.

Y reveló que ya todo está bien porque se dio cuenta de que todo empieza con perdonarse a uno mismo y que cuando uno rencor “eso es un veneno que se lo traga a uno”.

“Afortunadamente ya se fue todo eso. Me atrevo a decir que le tengo cariño a Residente pase lo que haya pasado, pero eso hace parte de la madurez. Y veo a atrás y digo: ‘de pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas y para darme cuenta de que no soy intocable, en algún momento me sentí así”.