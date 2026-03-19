Jorge Celedón revela que se presentará en importante escenario de esta ciudad colombiana

El artista colombiano de vallenato y cumbia Jorge Celedón anunció este jueves que se presentará en el importante escenario de una ciudad colombiana a mediados de septiembre en una noche que, según se conoció, marcará el inicio de una nueva etapa en su carrera.

En redes sociales se reveló que el cantante ganador de cinco Latin Grammy confirmó un próximo concierto en Bogotá, donde se reencontrará con su público en el Movistar Arena, considerado por muchos como uno de los escenarios más importantes del país.

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La publicación fue realizada en Instagram por Fenix Entertainment, la empresa productora de entretenimiento y eventos en vivo, que colaboró con las cuentas de Jorge Celedón, Movistar Arena y Tu Boleta para difundir la novedad.

"Bogotá… La música de Jorge Celedón ha acompañado historias que hoy hacen parte del corazón de Colombia. Con 'La Historia Mía', llega por primera vez en solitario al Movistar Arena Jorge Celedón para revivir esos himnos que han unido generaciones", dice el post.

Según Fénix Entertainment, la colaboración del artista con la compañía marca el inicio de una nueva etapa en la puesta en escena del artista con una experiencia en vivo más ambiciosa, tanto en producción como en sonido, alineada con un momento de evolución en su carrera.

"Colombia siempre ha sido el corazón de mi música. Volver a cantar aquí y reencontrarme con la gente es algo que me llena de emoción", expresó el artista que ha llevado durante años el vallenato a escenarios internacionales.

El concierto tendrá lugar el 17 de septiembre con un repertorio con el que Celedón ha marcado generaciones y con el que se prepara para lo que promete ser una noche especial en la que reunirá sus grandes éxitos con una propuesta renovada en vivo.

La dirección técnica y visual del show, de acuerdo con los organizadores, irá "más allá del formato tradicional", pues integrará un diseño de iluminación programado, pantallas LED y una puesta en escena contemporánea que transforman el espectáculo en "una experiencia más inmersiva, poderosa y cercana al público".

¿Cuándo y dónde estarán disponibles las entradas para 'Jorge Celedón: La Historia Mía'?

Las entradas para este esperado regreso a la capital de Jorge Celedón estarán disponibles a través Tu Boleta, donde se podrán comprar.

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La preventa Movistar Arena iniciará el martes 24 de marzo y se extenderá hasta el jueves 26 del mismo mes a las 9:59 a.m., mientras que la venta general comenzará oficialmente el mismo 26 a las 10:00 a.m. o antes, en caso de agotarse la preventa.