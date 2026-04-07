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Martes, 07 de abril de 2026
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Shakira

Shakira se sincera sobre haber dejado su carrera de lado para criar a sus hijos y dice que no se arrepiente: "Perdí muchísimas oportunidades en ese momento"

abril 7, 2026
Por: Diana Pérez
Shakira | Foto: EFE
Shakira | Foto: EFE
La entrevista no podía quedarse sin tocar el tema de su separación con el exfutbolista Gerard Piqué y todo lo que esto inspiró al proyecto musical que la puso de nuevo entre la lista de las más exitosas.

Este martes se ha emitido la entrevista de la cantante colombiana Shakira con el programa 'Al cielo con ella' de TVE en la que la artista se confesó sobre varios aspectos de su vida.

Entre ellos, el haber puesto su carrera en un segundo plano durante los 2010s para dedicarse de lleno a su familia y pareja de ese entonces, Gerard Pique, algo de lo que expresó no se arrepiente.

La barranquillera fue contundente y explicó én la entrevista que para ella era importante "vivir esos primeros años intensamente como madre, dándole todo a mis hijos".

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"No podía vivir en Estados Unidos y perdí muchísimas oportunidades en ese momento porque mi carrera siempre ha sido muy enfocado en los Estados Unidos y de allí aparecen cantidades de oportunidades para el mundo", añadió.

Y detalló que "en algún punto estuve muy apartada de situaciones que hubieran sido muy positivas para mi carrera, pero la vida me dio una oportunidad y cuando la vida da limones hay que hacer limonadas y eso es lo que he venido haciendo".

Pero enfatizó que el haber dejado su carrera en un segundo plano para concentrarse en la crianza de sus hijos, Milán y Sasha, no es algo de lo que se arrepienta: "por mis hijos no".

Es por esto por lo que está tan agradecida con sus fans, pues considera que ellos no la han dejado nunca sola, incluso en sus peores momentos. Shakira explicó que la gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" es un reencuentro con sus fans que la han visto crecer.

"Me han visto equivocarme, acertar, enamorarme, desilusionarme, levantarme después de las caídas. Ellos han estado todo este tiempo, 30 años, toda una vida", puntualizó.

La intérprete de 'Loba' también detalló que para ella hacer música es una manera de distraerse, pero también lo hace para conocer sus propias emociones.

No obstante, la entrevista no podía quedarse sin tocar el tema de su separación con el exfutbolista Gerard Piqué y todo lo que esto inspiró al proyecto musical que la puso de nuevo entre la lista de las más exitosas.

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Shakira comentó que durante este proceso existió gente que la intentó callar, pero "a mi me salía aullar y la manera en la que aullo es con mi música".

"Yo creo que nadie tiene que decirle a uno cómo tiene que sanar y cómo tiene que sacar adelante a los suyos, porque para mí sanar era importante precisamente porque tengo dos hijos", sentenció.

La colombiana señaló que todo ese proceso y cómo ella lo manejo ha sido un ejemplo para sus hijos "de amor propio y de lucha. De saber que uno no puede rendirse en el primer fracaso".

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