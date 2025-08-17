'Lilo & Stitch' llegará a streaming: esta es la fecha y plataforma en la que podrá verla en América Latina

El live-action de 'Lilo & Stitch' se ha convertido en el mayor éxito taquillero en lo que va corrido del 2025, pues ya acumula una taquilla mundial de $1,028,420,106 millones de dólares, según datos oficiales de Box Office Mojo.

Luego de su exitoso paso por las salas de cine del mundo, la película se prepara para llegar al formato de streaming, donde los fanáticos del extraterrestre azul podrán disfrutar de esta aventura familiar que ha cautivado a todas las audiencias.

'Lilo & Stitch' se podrá disfrutar en la plataforma de Disney+ a partir del 3 de septiembre de 2025 luego de cuatro meses de su estreno en los teatros, donde hubo una asistencia masiva de aquellos que habían quedado cautivados por la película original.

Esta adaptación del clásico animado contó con la dirección de Dean Fleischer Camp, quien adquirió reconocimiento internacional gracias a película independiente para niños 'Marcel, el caracol con zapatos', la cual cautivó por su emotiva historia y secuencias animadas en stop motion.

Aunque en sus primeros visionados, algunos espectadores se quejaron por la eliminación de uno de los villanos, al parecer por cuestiones presupuestales, 'Lilo & Stitch' logró llenar las salas de cine y el voz a voz hizo que se convirtiera en un verdadero éxito taquillero.

Lo anterior supuso un verdadero respiro para Disney luego del estruendoso fracaso en crítica y taquilla de 'Blanca Nieves', cinta que tuvo numerosos problemas en su producción y que no fue del agrado del público por varias decisiones creativas.

Todo parece indicar que 'Lilo & Stitch' se ha convertido en una de las apuestas más exitosas del estudio, por lo que ya se dio luz verde a una segunda parte, la cual actualmente se encuentra en inicios de desarrollo.

La película original, estrenada a inicios de los 2.000, ha sido una de las más queridas y exitosas del estudio, no solo por su emotiva historia sino por la creación de pinturas en acuarela para los paisajes que adornaban las escenas y un animación que se diferenciaba de otras películas como 'El rey león' y 'Tarzán'.