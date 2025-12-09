NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Martes, 09 de diciembre de 2025
Shakira

Shakira se sincera con su público durante uno de sus conciertos en Argentina: "Sigue pensando en él"

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
La cantante colombiana Shakira. (EFE)
La cantante colombiana Shakira. (EFE)
El inesperado momento ocurrió en medio de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ con la que la cantante está visitando varios países del mundo.

El abogado argentino Antonio de la Rúa y la cantante Shakira vuelven a ser tendencia en redes sociales luego de que la colombiana compartiera unas emotivas palabras durante uno de sus conciertos en Argentina.

El inesperado momento ocurrió en medio de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ con la que la cantante está visitando varios países del mundo.

Tras su entrada al escenario, la cantante se dirigió al público para agradecer por todo el apoyo. “Lo que tengo con Argentina es una historia de amor”, aseguró la cantante al iniciar su show.

Dicha publicación generó todo tipo de reacciones en redes sociales: “sabemos las razones”, “Antonio estuvo ahí” y “sigue pensando en él”.

Mientras crecen los rumores sobre una posible reconciliación, Antonio ha ido a ver a su expareja en varios de sus conciertos. El argentino fue visto en México y Nueva York.

En varios videos que rondan las redes sociales se observa al abogado junto a uno de sus hijos disfrutando del show.

Poco después el abogado fue visto no como invitado, sino como alguien del staff, pues iba portando dicha identificación, en uno de los shows de la barranquillera en Estados Unidos.

o

Shakira sostuvo una relación de más de diez años con Antonio de la Rúa que llegó a su fin en 2011, de acuerdo con reseñas de la prensa especializada en farándula.

La relación entre el empresario argentino y la cantante colombiana se terminó de manera amistosa, según un comunicado emitido por la artista en ese entonces: “Nuestra amistad y la comprensión es inquebrantable e indestructible”.

Sin embargo, esa buena relación llegó a su fin en noviembre de 2012 cuando De la Rúa emprendió una batalla legal contra su expareja bajo el argumento de que había “contribuido a su éxito musical a nivel internacional”.

Dicho proceso legal terminó a favor de Shakira que salió victoriosa de los tribunales, luego de que el hombre exigiera una suma de 77 millones de euros por su contribución a la carrera artística de la ‘currambera’.

Pero un año más tarde del litigio, De la Rúa dejó todo atrás y afirmó: “Por mi parte no queda ninguna cuenta pendiente con Shakira en lo personal. La veo feliz y eso me hace feliz”.

