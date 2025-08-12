Lluvia de críticas a una de las hermanas Kardashian por poner en peligro a su hijo: "Es una peligrosa negligencia"

La empresaria y celebridad estadounidense Kourtney Kardashian se refirió a las fuertes críticas que ha recibido luego de compartir una fotografía de su hijo en un barco sin chaleco salvavidas.

La imagen muestra a la famosa junto a su hijo Rocky Thirteen, de un año, en la parte trasera de una embarcación durante un viaje familiar.

Ante ello, varios de sus seguidores la cuestionaron por el motivo por el que su pequeño hijo no lleva un chaleco salvavidas.

“Bonita foto, excepto por el hecho de que el niño no lleva chaleco salvavidas” y “Puedes tomar ese tipo de decisiones para ti, pero no tomes una decisión así por tu hijo. Por favor”, indicaron algunos internautas.

Por su parte, Kardashian respondió de manera directa a las críticas y explicó su postura tras el hecho.

“Actualización: compré un chaleco salvavidas que le queda bien. Gracias por avisarme. Honestamente no pensé en algunos de los peligros”, sostuvo.

“Gracias por hacerme consciente y espero que esto ayude a que otras madres sean conscientes de los riesgos de ciertos tipos de navegación sin chaleco salvavidas”, agregó.

Cabe señalar que antes del nacimiento de su hijo, Kardashian se robó el show durante un concierto de la banda estadounidense Blink-182 para anunciarle a su pareja que está embarazada.

A través de sus redes sociales, la mayor del clan Kardashian compartió un emocionante video en donde se ve saltando para que su esposo apreciara el cártel que decía: “Travis estoy embarazada”.

“Supongo que muchos de ustedes nunca vieron el vídeo de ‘All The Small Things’. Fantástica llamada con el signo de Travis Estoy embarazada”, agregó la mujer en la publicación de Instagram.

Paso seguido, se detalla a Barker saltando del escenario para acercarse a su esposa mientras que la audiencia enloquece por presenciar semejante acto.

La afamada pareja se comprometió en 2021, pero sólo fue hasta 2022 cuando contrajeron matrimonio en múltiples ceremonias, siendo la primera en Las Vegas luego de los Premios Grammy de abril.