NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Música

Los artistas nacionales que harán parte de la nueva edición del Festival Cordillera 2025

septiembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Festival Cordillera / FOTO: Cortesía de prensa
Festival Cordillera / FOTO: Cortesía de prensa
Más 25 agrupaciones y solistas harán parte del primer día que mezclará sonidos caribeños, rock, pop y fusiones urbanas.

Este sábado y domingo se llevará a cabo una nueva edición del Festival Cordillera 2025, un evento que reúne a los mejores representantes de la música iberoamericana.

El cartel está encabezado por artistas nacionales e internacionales que traerán su música y raíces al parque Metropolitano Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá, Colombia, evento que cuenta con cuatro escenarios principales: Cordillera, Aconcagua, Cotopaxi y Cocuy.

Más 25 agrupaciones y solistas harán parte del primer día que mezclará sonidos caribeños, rock, pop y fusiones urbanas.

Entre los artistas principales se encuentra Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades y el argentino Paulo Londra.

Asimismo, estarán UB40 junto a Ali Campbell, Orishas, Silvana Estrada, Gipsy Kings por André Reyes, Crudo Means Raw, Catupecu Machu y La Mosca, entre otros.

o

Durante el segundo día, se presentarán Fito Páez, Zoé e Illya Kuryaki & The Valderramas como artistas principales.

Además, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Panteón Rococó, Belanova, Serú Girán (por Aznar y Lebón), Los Bunkers en formato “unplugged”, Duncan Dhu, Ximena Sariñana, Gondwana y Frente Cumbiero.

Los artistas nacionales:

Primer día:

Carlos Vives, La Fármacos, Parlantes, Velando y la Tigra, Medved, Lucio Feuillet, El Kalvo, La 33 y crudo means raw que es colombo-estadounidense

Segundo día:

Skampida, CiegosSordoMudos, Laura Pérez, y Frente Cumbiero

Temas relacionados:

Música

Festival Cordillera

Bogotá

Cantante

Celebridades

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"A veces una conversación oportuna puede salvar una vida o quitar una idea de la cabeza": Leocadio Martín, psicólogo clínico, sobre el suicidio

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"A los familiares de las víctimas se les está dando apoyo de forma inmediata": secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tras explosión en México

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Sede del Parlamento Europeo y Nicolas Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

José Ramón Bauzá, exdiputado del Parlamento Europeo | Foto: AFP
Parlamento europeo

"Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo": exdiputado del Parlamento Europeo sobre la importancia de la resolución aprobada contra Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
Torres Gemelas

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Más de Entretenimiento

Ver más
Halle Berry ganadora del Oscar 2002 | Foto AFP News
Hollywood

“No cocinaba, no limpiaba, no parecía muy maternal y me pregunté: '¿es la mujer con la que quiero tener hijos?’” polémica confesión del deportista David Justice sobre su divorcio con la actriz Halle Berry

Shakira, cantante - Foto EFE
Shakira

Shakira estremeció al público e hizo llorar a más de uno con interpretación que hizo de ‘Sombras nada más’ para rendir homenaje a Javier Solís en México

Póster promocional de ‘Super Mario Bros. La película’-Foto: AFP
The Super Mario Galaxy

‘The Super Mario Galaxy’: este es el primer vistazo de la película basada en el famoso videojuego

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto: EFE
Perú

Dina Boluarte defendió la soberanía de Perú sobre la isla de Santa Rosa de Loreto en un acto desde el Amazonas: "Es y seguirá siendo peruana"

Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) - Foto: EFE
Albert Ramdin

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Vehículos militares israelíes están estacionados a lo largo de la frontera con Gaza. (AFP)
Israel

El Ejército israelí intensificó su ofensiva en Ciudad de Gaza tras anunciar que llamará a 60 mil reservistas para tomar la zona

Frontera entre México y Estados Unidos (EFE)
Frontera de Estados Unidos

'El muro invisible': un reportaje especial que revela la realidad que viven migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México

Nicolás Maduro y Gustavo Petro en 2023 - Foto EFE
Régimen venezolano

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Nicolás Maduro - EFE
Operación

"Se enviaron los destructores por si atacan un avión": veterano de la Marina de EE. UU. sobre despliegue militar estadounidense en el Caribe

Cristiano Ronaldo - AFP
Deportes

Cristiano Ronaldo, con la mirada puesta a su sexto Mundial: anotó doblete en el partido de Portugal frente a Armenia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal