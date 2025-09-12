Los artistas nacionales que harán parte de la nueva edición del Festival Cordillera 2025

Este sábado y domingo se llevará a cabo una nueva edición del Festival Cordillera 2025, un evento que reúne a los mejores representantes de la música iberoamericana.

El cartel está encabezado por artistas nacionales e internacionales que traerán su música y raíces al parque Metropolitano Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá, Colombia, evento que cuenta con cuatro escenarios principales: Cordillera, Aconcagua, Cotopaxi y Cocuy.

Más 25 agrupaciones y solistas harán parte del primer día que mezclará sonidos caribeños, rock, pop y fusiones urbanas.

Entre los artistas principales se encuentra Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades y el argentino Paulo Londra.

Asimismo, estarán UB40 junto a Ali Campbell, Orishas, Silvana Estrada, Gipsy Kings por André Reyes, Crudo Means Raw, Catupecu Machu y La Mosca, entre otros.

Durante el segundo día, se presentarán Fito Páez, Zoé e Illya Kuryaki & The Valderramas como artistas principales.

Además, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Panteón Rococó, Belanova, Serú Girán (por Aznar y Lebón), Los Bunkers en formato “unplugged”, Duncan Dhu, Ximena Sariñana, Gondwana y Frente Cumbiero.

Los artistas nacionales:

Primer día:

Carlos Vives, La Fármacos, Parlantes, Velando y la Tigra, Medved, Lucio Feuillet, El Kalvo, La 33 y crudo means raw que es colombo-estadounidense

Segundo día:

Skampida, CiegosSordoMudos, Laura Pérez, y Frente Cumbiero