De Rubén Blades a Carlos Vives: los shows de este fin de semana en Bogotá en el marco del Festival Cordillera

Este fin de semana se llevará a cabo la cuarta versión del Festival Cordillera, evento de música en Bogotá, Colombia, que reunirá a diversos artistas en un mismo lugar: el Parque Central Simón Bolívar.

Durante los días sábado 13 y domingo 14 de septiembre, el corazón de la capital colombiana vibrará con los sonidos latinos gracias a un cartel de lujo que agrupa a grandes artistas del contingente.

La primera jornada del festival estará marcada por el debut del cantante Carlos Vives, quien rendirá homenaje a la "Colombia mágica". Los fans del colombiano pueden esperar un espectáculo memorable, fruto de arduos ensayos en el escenario principal, Cordillera, a las 10:45 p.m.

"Agradecer esta celebración de los 30 años de la Tierra del Olvido, pero de cantar en una ciudad que amamos, en una ciudad que soñamos que todas estas cosas pasaran", comentó.

Otro de los artistas esperados el sábado es el músico panameño Rubén Blades, quien se presentará a las 8:15 p.m. en el mismo escenario acompañado con Roberto Delgado Big Band, donde se espera que juntos pongan a bailar al público asistente con lo mejor de sus clásicos.

Desde España se suma a este cartel Miguel Bosé, que estará en escena a las 6:00 p.m. El artista, conocido como "Don Diablo", traerá su show a Colombia y podrá a su seguidores a cantar a todo pulmón sus canciones.

En otros escenarios se presentarán el cantante argentino Paulo Londra, la agrupación argentina de rock latino La Mosca y La 33, que serán los encargados de cerrar el primer día de esta edición del festival.

El domingo 14 de septiembre, el Parque Central Simón Bolívar vibrará con la presencia de otros importantes artistas de la música latina como el cantante Fitó Páez, la agrupación mexicana Zoé, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Belanova, Duncan Dhu y muchos más.