Maluma llenó de elogios a El Salvador en su reciente concierto: “Me alegra muchísimo la situación que están pasando, Colombia tiene mucho que aprender”

El cantante Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, llegó con su gira “+Pretty +Dirty World Tour” al Estadio Mágico González de El Salvador, escenario en el que puso a cantar a miles de seguidores, quienes cantaron sus canciones a todo pulmón.

A pesar de la lluvia que acompañó parte del concierto, los asistentes disfrutaron de principio a fin de cada una de las canciones del cantante colombiano, quien en medio de su espectáculo interpretó varios de sus temas que tiene en colaboración con artistas como Shakira y Ricky Martin.

Desde el escenario, Maluma, quien regresó después de diez años a El Salvador, agradeció la hospitalidad de sus habitantes: “Estoy feliz de estar en este escenario, de estar frente a todos ustedes y que se sepan mis canciones. Muchísimas gracias, de verdad”, esto destacando el gran ambiente que se vio en el Migo González.

Asimismo, Juan Luis aprovechó la oportunidad para resaltar la positiva transformación que ha tenido esta nación centroamericana: “Me alegra muchísimo por la situación que está pasando El Salvador. ¡Felicidades! Desde que llegué, la energía del lugar se siente bonita. Se siente increíble. Las calles están limpias. Las personas son amorosas y cariñosas”, señaló.

De igual manera, Maluma expresó que su natal Colombia debería aprender y replicar un poco de este país. “Les tengo que decir algo. Como colombiano, tenemos muchísimo que aprenderle al país hermano, El Salvador”.

Este hecho desató la euforia de los asistentes al concierto, que compartieron este momento por medio de las redes sociales, el cual, con el pasar de las horas, se volvió viral, causando diversos comentarios llenos de polémica.

“No es tan fácil decir “hagamos lo mismo”. Un país más pequeño puede implementar cambios más rápido, pero eso no significa que la solución sea copiar”, “Si el tipo fuera salvadoreño, estaría preso por los tatuajes y su música, entonces sí, falta mucho que aprender para que no salgan artistas mediocres a representar a Colombia con canciones como las "4 Babys", se lee en parte de los comentarios que han hecho los usuarios en las redes.