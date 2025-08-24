NTN24
Amanda Dudamel

¿Imponiendo moda? El peculiar color que Amanda Dudamel decidió usar en su boda civil en Venezuela

agosto 24, 2025
Por: Diana Pérez
Amanda Dudamel | Foto: EFE
Amanda Dudamel | Foto: EFE
Dudamel explicó que su boda por lo civil se dio posible a todo el amor que pusieron en cada uno de los detalles de la ceremonia.

Alejándose de lo tradicional e imponiendo una nueva moda, así se podría describir el vestido que usó la reina de belleza Amanda Dudamel en su boda por lo civil.

En la ceremonia de su casamiento por lo civil con su pareja, Daniel Roa, la Miss Venezuela 2022 usó un vestido que se alejó mucho de lo tradicional.

El vestido se aleja de lo tradicional, no solo por el diseño, sino también por el color que escogió para un día tan importante: el marrón.

Muchos se han preguntado la razón que hay detrás de la elección de este color, que tanto ella como su pareja decidieron portar en la ceremonia íntima.

Los usuarios han afirmado que tal vez este sea el inicio de una nueva moda que podría imponer la reina de belleza.

o

“Imponiendo moda”, “Me casaré de marrón”, “Elegantemente diferente”, “Me encanta Amanda siempre marca la diferencia en vestimenta”, “Que hermoso el color que eligieron”, son algunos de los comentarios.

Algunos seguidores consideran que la elección del marrón pudo haber sido porque es el color que Amanda suele usar en la mayoría de sus looks.

Por medio de su cuenta de Instagram, la hija del entrenador del Deportivo Pereira, Rafael Dudamel, publicó fotos y videos del día que describió como el soñado.

“Nuestra civil. Un diecinueve de agosto. Hace un par de meses, cuando decidimos celebrar nuestra civil en esta fecha, soñábamos con tener a nuestros abuelitos aquí presentes celebrando junto a nosotros, ellos fueron sin duda nuestra motivación”, empezó diciendo.

En la discreta ceremonia que tuvo lugar en Mérida, Venezuela, se le rindió un homenaje al abuelo de Daniel Roa.

Amanda agregó que: “Diosito tenía sus planes ya armados, por eso el abuelito David nos acompañó desde lo más alto mientras festejábamos en su casa, su lugar favorito”.

Y que “con su bendición y con nuestras dos familias juntas por primera vez, celebramos nuestra boda civil, como lo soñábamos, en lo más íntimo de Tovar”.

Dudamel explicó que su boda por lo civil se dio posible a todo el amor que pusieron en cada uno de los detalles de la ceremonia.

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito para rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay - Foto: AFP
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito, lugar del atentado contra Miguel Uribe, para rendir un homenaje al fallecido senador

Foto de referencia: AFP
Atentado

“Lo que logró el proceso de paz y la ‘paz total’ fue que aumentaran los grupos armados ilegales”: Gustavo Niño, exviceministro de Defensa

Franja de Gaza (AFP)
Gaza

ONU declaró el "estado de hambruna" en Gaza luego de que expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica"

Claudia Piñeiro | Foto: EFE
Escritores

“La realidad es que eso de dejar todo para ponerse a escribir no es tan fácil”: Claudia Piñeiro, escritora argentina

Luto en Cali tras atentado del jueves (EFE)
Atentado en Colombia

"Son producto de la debilidad y la falta de liderazgo del actual gobierno”: Andrés Villamizar sobre hechos de violencia en Cali y Antioquia

