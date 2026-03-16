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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Matt Clark, actor de ‘Volver al futuro’, falleció a los 89 años debido a complicaciones tras una cirugía

marzo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Matt Clark - AFP
Matt Clark - AFP
La noticia fue confirmada por sus familiares, quienes a través de un comunicado destacaron que fue un "actor comprometido" con su oficio.

Matt Clark, recordado por su actuación en ‘Volver al futuro’, murió este domingo a los 89 años en su casa de Austin, Texas.

La noticia fue confirmada por sus familiares, quienes a través de un comunicado destacaron que fue un "actor comprometido" con su oficio, al que "ejerció con respeto y vocación, sin interés por la fama ni el estrellato".

“Amaba y respetaba su trabajo, pero no estaba interesado en la fama. Se sentía muy afortunado por su carrera”, compartió su familia.

Según varios medios internacionales, su muerte se debió a complicaciones derivadas a una cirugía de espalda.

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Matt Clark es recordado principalmente por su papel como el camarero Chester en 'Back to the future III' (Regreso al futuro III) y por su participación en la comedia 'Grace under fire'.

Asimsimo es reconocido por actuar junto a Robert Redford en ‘Jeremiah Johnson’ (1972) y ‘Brubaker’ (1980) de Sydney Pollack; en esta última, interpretó a Purcell, el antiguo secretario del alcalde, en uno de sus papeles más conocidos; y frente a Eastwood en ‘The Beguiled’ (1971), ‘The Outlaw Josey Wales’ (1976) y ‘Honkytonk Man’ (1982) de Don Siegel.

Matt Clark nació en Washington el 25 de noviembre de 1936. Pasó dos años en el ejército de Estados Unidos y estudió administración de empresas en la Universidad George Washington antes de dedicarse a la actuación.

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