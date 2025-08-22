NTN24
Gustavo Dudamel

¡Por todo lo alto!: Sinfónica Simón Bolívar inicia históricos conciertos con Dudamel y ColdPlay

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Dudamel, director de orquesta / Foto: AFP
El acontecimiento además coincide con la celebración del 50 aniversario de El Sistema de orquestas venezolano.

Desde este viernes 22 de agosto inicia la tan ansiada residencia en el icónico estadio de Wembley, en Londres, de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la batuta de Gustavo Dudamel, quienes acompañarán a Coldplay durante 10 fechas.

o

"Chris, gracias por invitar a mi Orquesta Sinfónica Simón Bolívar a abrir para tu maravillosa banda este verano en el Estadio de Wembley. ¡No te imaginas lo orgulloso que me siento de mis músicos al pensar que compartiremos el mismo escenario con los tuyos!", expresó Dudamel en junio cuando dio a conocer la noticia.

Este evento forma parte de la gira Music of The Spheres de la banda británica que se presentará los días 22, 23, 26, 27, 30 y 31 de agosto, y 3, 4, 7 y 8 de septiembre.

La gira utiliza tecnología cinética para darle poder al escenario, por medio de un piso que produce energía cuando los espectadores saltan. También hay bicicletas estacionarias generando electricidad.

o

Además, por cada boleto vendido, la banda donará un árbol.

El acontecimiento además coincide con la celebración del 50 aniversario de El Sistema de orquestas venezolano.

