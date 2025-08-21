NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Clara Chía

Presentadora que criticó duramente el engaño de Piqué a Shakira reveló que se lo encontró en la calle y se mostró sorprendida por la reacción de Clara Chía

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Gerard Piqué y Clara Chía - EFE
Gerard Piqué y Clara Chía - EFE
Lili Estefan habló del momento durante su programa "El Gordo y la Flaca".

Ya hace tres años que la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué terminaron su relación. La ruptura amorosa acaparó la mirada de miles en el mundo y mediante los medios de comunicación se fueron conociendo detalles del motivo de su separación.

Y es que con el paso de los meses se supo que una infidelidad fue la causante del fin de la relación entre la barranquillera y el exjugador del Barcelona. Dicha situación quedó plasmada, además, en algunas de las canciones posteriores que la cantante lanzó, como su Sesión 53 con Bizarrap.

La situación también llevó a que algunas personas expresaran su descontento con la actitud de Piqué con Shakira. Ese fue el caso de la presentadora de televisión Lili Estefan, quien criticó duramente el actuar del exfutbolista y su sobre exposición con su nueva novia, Clara Chía, habiendo apenas roto con la colombiana.

Ahora bien, la reconocida anfitriona del programa televisivo "El Gordo y la Flaca", de la cadena Univisión, reveló que se encontró frente a frente con Piqué acompañado de Clara, y no dudó en contar cómo abordó la situación.

Durante la emisión del programa, Estefan dijo que el momento tuvo lugar en Los Ángeles en el hotel Four Seasons mientras cubría un evento relacionado con una película.

"Me lo encontré en Los Ángeles y se me acercó a preguntarme... estuve hablando con él un ratito. No me cayó mal pero, o sea, no lo conozco, se acercó en tono como que quería... yo estaba ahí, Lorencito se iba en su carro y él estaba con Clara Chía saliendo del hotel, del Four Seasons donde yo estaba cubriendo la película (Freaky Friday)", aseguró.

La mujer, quien dejó claro que hubo cordialidad, sigue discrepando en la actitud de Piqué y su expareja. "No le di mucha importancia, y de verdad le dije: 'Piqué, no te queremos ni te odiamos, simplemente....'", añadió.

Contó que, aunque hubo acercamiento con el exdeportista, Clara Chía estuvo alejada y no participó de la interacción. “Por lo menos se acercó a saludarme, Clara Chía estaba en la camioneta y no se bajó, él sí”, comentó.

La ruptura amorosa de la cantante colombiana con el exfubbolista español sigue acaparando la mirada de las personas en el mundo y, cada que se conocen nuevos detalles al respecto, el tema se vuelve tendencia.

Actualmente, Shakira está dedicada a su carrera musical, mientras que Piqué sigue apostándole a sus negocios personales ya su nueva relación.

