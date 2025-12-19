Rapero Wiz Khalifa fue condenado a nueve meses de prisión por portar y fumar marihuana en medio de un concierto

El reconocido rapero Cameron Jibril Thomaz, mejor conocido en el mundo de la industria musical como Wiz Khalifa fue condenado a pagar nueve meses de prisión por posesión de drogas durante un festival de música.

El Tribunal de Apelación de Constanta, dictó la sentencia contra el artista tras revocar la decisión anterior del tribunal de primera instancia en la que solamente lo multaron con 830 dólares.

Tras los recursos de los fiscales del caso, la corte le impuso la condena de nueve meses de prisión por posesión ilícita de drogas.

En julio de 2024, el intérprete de ‘Black and Yellow’ fue detenido por portar y fumar marihuana mientras estaba en el escenario del ‘Beach, Please!’ en Rumania.

En el evento que tenía como cabeza a la estrella de rap, en la localidad rumana de Costinesti, en la orilla del mar Negro, Khalifa fue detenido con la droga el domingo 14 de julio por la mañana.

En Rumania, el cannabis es considerado como una "droga de riesgo", por lo que su posesión se castiga con hasta diez años de prisión.

Los videos que circularon mostraban el momento en el que el reconocido rapero estaba siendo escoltado fuera del lugar por las autoridades rumanas, por consumir más de 18 gramos de marihuana.

Según detalló la Fiscalía de Rumania: “Durante una actuación en un festival de música celebrado en el balneario de Costinesti, se encontró que el acusado poseía más de 18 gramos de cannabis y consumía (en el escenario) otra cantidad [...] en forma de un cigarrillo hecho a mano".

Por su parte, el artista tomó sus redes sociales para hablar sobre la detención y posterior liberación asegurando que había sido “tratado con respeto” por las autoridades locales y que no quiso “faltar al respeto a Rumania al encender (el porro) en el escenario”.

“El espectáculo de anoche fue increíble. No quise faltarle el respeto al país de Rumania al iluminarme en el escenario. Fueron muy respetuosos y me dejaron ir. Volveré pronto. Pero sin un gran porro la próxima vez”, escribió desde su cuenta de X el cantante.