Sorpresa para los fans de Marvel: Chris Evans regresa como Capitán América en la cinta ‘Avengers: Doomsday’

Un acontecimiento sin precedentes es como los fans de Marvel pueden describir el regreso de uno de los personajes más emblemáticos y queridos del universo de superhéroes.

En las últimas horas, se hizo oficial el regreso del actor Chris Evans como el mítico y legendario Capitán América.

La vuelta de Evans como uno de los líderes de los Vengadores será en la tan esperada cinta ‘Avengers: Doomsday’, la cual se estrenará el próximo 18 de diciembre de 2026.

La noticia se conoció tras la filtración del teaser oficial de la película y la confirmación por parte de la revista Variety.

Según Variety, Marvel lanzará un avance centrado en el regreso del Capitán América al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En el teaser habrá una escena ambientada en una granja en donde Steve, personaje de Chris Evans, llega en una motocicleta mientras suena de fondo el famoso tema de los Vengadores.

El avance terminará diciendo: “Steve Rogers regresará para 'Avengers: Doomsday'”, según reportó Variety.

Esta noticia llega después de que a inicios de este año, Evans afirmara durante una entrevista que no regresaría al UCM.

Evans aclaró los rumores durante una entrevista con la revista Esquire, en donde aseguró que su regreso para ser superhéroe de Marvel otra vez no es una posibilidad.

“Eso no es cierto. Esto siempre pasa. Sucede cada par de años, desde Endgame. Simplemente, dejé de responder a ello. No estaré ahí. ¡Estoy felizmente retirado!”, explicó el actor, de 43 años.

Para los fans de la franquicia más grande de superhéroes de los últimos tiempos, las negativas de este tipo no siempre son definitivas, como el caso de Andrew Garfield, quien negó su participación en ‘Spider-Man: sin camino a casa’, para luego confirmarse que era parte del proyecto.

De hecho, tras conocerse la noticia del regresó de Evans a Marvel, muchos fans han bromeado comparándolo con Garfield.

“Asistió a la Escuela de Mentiras Andrew Garfield”, “Chris Evans mentiroso con que no ibas a volver mentiroso”, “Christopher Robert Evans, mentiroso”, son algunos de los comentarios.