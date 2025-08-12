Revelan imagen del arresto del reguetonero puertorriqueño Jhayco por presunta posesión de drogas en Florida: “tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz”

Una noticia ha sacudido al género urbano luego de conocerse que el cantante puertorriqueño Jesús Manuel Nieves Cortés, mejor conocido como Jhayco, fue arrestado por presunta posesión de drogas.

Según informó el medio NBC-6 South Florida, el intérprete de ‘No me conoce’ fue detenido en el condado de Miami-Dade, en Florida.

De acuerdo con el medio estadounidense, su arresto está relacionado con una presunta posesión de drogas de cocaína y cannabis.

El reguetonero, que ha colaborado con otros reconocidos artistas como el puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano J Balvin, enfrenta cargos por poseer 20 gramos o menos de cannabis y cocaína.

El compositor, de 32 años, habría ingresado al Centro Correccional Turner Guilford Knight en horas de la madrugada según informó el WLPG Local 10.

WPLG Local 10 reveló la imagen de la captura de Jhayco, en donde se le ve usando una camiseta roja, con su cabello largo mientras mira a la cámara que le tomó la foto de detención.

El medio afirmó que: “Según un informe de arresto de la Oficina del Sheriff del Miami-Dade, el rapero de 32 años estaba al volante de un Corvette rojo que circulaba a sólo 5 mph en los carriles hacia el este de Southwest Eighth Street, cerca de la 69th Avenue”.

Los agentes habrían informado que el vehículo en el que se transportaba el cantante se detuvo en la carretera y no se movió “durante más de un minuto”.

En el informe también se especifica que, al momento del arresto, Jhayco tenía “polvo blanco en los pantalones y polvo blanco en la nariz”.

Al momento del registro por parte de los oficiales, le encontraron dos bolsas negras que contenían cannabis y dos bolsas transparentes que tenían cocaína.

Sin embargo, destacaron que el reguetonero dio una declaración espontáneamente, aunque fue eliminada del informe.

Además de los registros carcelarios, se conoció que el artista boricua también tendrá que pagar una fianza de alrededor de 3.000 dólares

La fianza que tendrá que pagar estará dividida. 2.500 dólares de fianza por posesión de cocaína y 500 dólares por posesión de cannabis.

El cantante es conocido por sus éxitos musicales como ‘No me conoce’, ‘Dakiti’, ‘Cómo se siente’, ‘Holanda’, ‘Fiel’ y ‘En mi cuarto’.

La última aparición en un escenario de Jhayco fue en la residencia musical de Bad Bunny ‘No me quiero ir de aquí’ en Puerto Rico.