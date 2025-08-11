Una semana en la que la comunicación jugará un papel muy importante: estas son las predicciones para los signos zodiacales del 11 al 17 de agosto

El tránsito de Mercurio retrógrado, que se encuentra entre los signos de Aries y el signo de Virgo, traerá consigo una semana llena de reflexión profunda y trabajo en equipo, según las predicciones de la astróloga Jannín Farías.

Estos son los mensajes que traen para ti el horóscopo:

Aries: financieramente será un tiempo muy próspero, una semana donde el trabajo en equipo y la comunicación jugarán un papel muy importante.

Tauro: deja que las cosas fluyan, es esencial para que puedas ver ese cambio y esa transformación que tanto anhelas. Saca lo negativo y atrae las cosas positivas, ya verás que las cosas mejoran. En el amor vivirás estabilidad y unión junto a tu pareja.

Géminis: importante que tengas pensamientos positivos; así podrás lograr la estabilidad familiar, financiera y el éxito. Deja de lado las preocupaciones, todo se va a ir acomodando; encontrarás el equilibrio.

Cáncer: será una semana cargada de buena energía, llena de reuniones, cambios y trabajo. Es esencial que mantengas la calma y tranquilidad para lograr tus metas.

Leo: en el ámbito familiar, la comunicación será fundamental para que las cosas mejoren y así encuentres la estabilidad que tanto anhelas.

Virgo: según el mensaje de las cartas del tarot, vienen buenos tiempos para ti en la parte económica y personal. Mantén tranquilidad y confianza; todo va a mejorar.

Libra: encontrarás la manera de solucionar los problemas laborales, la comunicación será importante para que logres los cambios que anhelas. Una etapa llena de amor y mucha tranquilidad a nivel familiar.

Escorpio: tendrás estabilidad y equilibrio económico para ti y para tu hogar; todo mejorará.

Sagitario: la invitación es a que emocionalmente sueltes aquello que no te hace bien. Si las cosas no salen como esperas, déjalas a un lado y avanza, ve con tranquilidad, vive el aquí y el ahora, es la recomendación de la astróloga Jannín Farías.

Capricornio: la buena energía te acompaña; llegarán para ti nuevas oportunidades a nivel laboral. Tendrás estabilidad amorosa y familiar.

Acuario: ten paciencia, el amor llega y te sorprenderá de la manera que menos te lo esperas, disfruta de los nuevos comienzos.

Piscis: vienen cambios positivos para ti, llenos de prosperidad, será una semana para darle solución a los conflictos familiares. Todo se dará de la mejor manera para ti y los tuyos.

Para esta semana, el número de cuatro cifras será el 4833, según las predicciones de la astróloga Jannín Farías, en las autorreflexiones semanales del programa Ponte al Día.