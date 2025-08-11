NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
Anabelle

Tras enigmática muerte de su cuidador, la muñeca Annabelle ya tiene nuevo compañero; es un reconocido humorista

agosto 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: Dan Rivera - Anabelle (TikTok: @annabelle_tour)
A través de sus redes sociales, el comediante aseguró que al adquirir dicha residencia, se convirtió en el tutor legal de muñeca Annabelle, que ha inspirado una saga de películas de terror.

El comediante y actor estadounidense Matt Rife confirmó en las últimas horas que adquirió la casa de Ed y Lorraine Warren y el Museo de lo Oculto en Monroe, Connecticut.

A través de sus redes sociales, Rife aseguró que al adquirir dicha residencia, se convirtió en el tutor legal de muñeca Annabelle, que ha inspirado una saga de películas de terror.

“Oficialmente compré la casa y el Museo del Ocultismo de Ed y Lorraine Warren, lo que incluye ser el tutor legal durante al menos los próximos 5 años, de toda la colección encantada, como la muñeca Annabelle. Saben que estoy obsesionado con lo paranormal y todo lo relacionado con los fantasmas”, escribió Rife.

“Puede que también sepan que las películas de ‘El Conjuro’ son mis películas de miedo favoritas de todos los tiempos. Así que me siento increíblemente honrado de haberme hecho cargo de una de las propiedades más destacadas de la historia paranormal. Podría decirse que Ed y Lorain Warren introdujeron la demonología y lo paranormal en la corriente popular y son el núcleo mismo de algunas de las historias encantadas más famosas de todos los tiempos”, agregó.

Asimismo, aseguró que tiene previsto abrir la casa para hospedaje y visitas al museo para que los fanáticos del mundo paranormal “puedan vivir y conocer toda la historia embrujada que rodea a este increíble lugar”.

La noticia se conoce luego de que las autoridades de Pensilvania confirmaran el pasado domingo 13 de julio el fallecimiento de Dan Rivera, investigador paranormal y custodio de la conocida muñeca Annabelle, Dan Rivera, a los 54 años.

De acuerdo con un informe publicado el 16 de julio por la Policía Estatal de Pensilvania, el hombre fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Straban Township, condado de Adams.

“El fallecido fue descubierto por el personal del hotel. No se observaron elementos inusuales o sospechosos en la escena”, indicó la institución.

Por su parte, el servicio de emergencias de Adams County indicó que los paramédicos respondieron a una llamada de emergencia en el hotel, según informó el periódico local Evening Sun.

En medio de especulaciones, el momento de la enigmática muerte de Rivera alimentó las teorías sobre una supuesta relación con la "maldición" de la muñeca, pues ocurrió mientras participaba en la gira Devils on the Run, dedicada a la exhibición de Annabelle.

A Anabelle la asocian desde hace décadas a supuestos fenómenos paranormales, además, es conocida por inspirar la franquicia cinematográfica El conjuro.

Rivera hizo parte de reconocidas producciones sobre actividad paranormal como “Most Haunted Places” de Travel Channel y “28 Days Haunted” de Netflix.

Ahora, Rivera llevaba a cabo una gira por todo Estados Unidos con otros miembros de NESPR para mostrar a Annabelle, un objeto que causa curiosidad entre los amantes de lo sobrenatural.

Justamente, el día de su muerte Rivera finalizaba una parada de tres días con entradas agotadas en Gettysburg, de viernes a domingo, organizada por “Ghostly Images of Gettysburg Tours” en el Soldiers National Orphanage.

Annabelle es una muñeca conocida en Estados Unidos como Raggedy Ann, que expertos relacionan con supuestas apariciones en 1970 después de ser entregada a una estudiante de enfermería de Connecticut llamada Donna.

Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores paranormales que inspiraron la saga de 'El Conjuro', afirmaron que la muñeca levantaba sus brazos, seguía a las personas por el apartamento y mostraba otros comportamientos "aterradores".

Según la pareja, Annabelle "había apuñalado a un oficial de policía y provocado un accidente automovilístico en el que estaba involucrado un sacerdote".

