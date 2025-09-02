Un venezolano en la realeza: Leopoldo Maduro Vollmer se une en matrimonio con la princesa Carolina de Liechtenstein

Carolina de Liechtenstein, nieta del príncipe soberano Juan Adán II y segunda hija de los príncipes Luis y Sofía de Liechtenstein, celebró su boda a los 28 años con el venezolano Leopoldo Maduro Vollmer, de 33 años.

La pareja oficializó su unión un año después de anunciar su compromiso, en una ceremonia íntima y elegante en Vaduz, capital de este pequeño principado europeo.

Leopoldo Maduro Vollmer pertenece a una de las familias más destacadas de Venezuela, con una sólida trayectoria en el ámbito empresarial y social. Es especialmente conocido por su vínculo con Ron Santa Teresa y la Fundación Alcatraz, pionera en programas de reinserción social a través del deporte y la educación.

Maduro Vollmer cursó sus estudios escolares en el Colegio San Ignacio de Loyola, en Caracas, y posteriormente se trasladó a Inglaterra, donde se especializó en banca. Según el diario El Nacional, hoy en día es reconocido como uno de los banqueros venezolanos con mayor proyección internacional, con presencia en exclusivos círculos financieros globales.

Por su parte, la princesa María Carolina de Liechtenstein, única hija mujer entre cuatro hermanos José Wenceslao (heredero al trono), Jorge y Nicolás, estudió Diseño de Moda en la reconocida escuela Parsons, en París y Nueva York. Fue durante sus años de formación donde conoció a Maduro Vollmer. Se graduó en 2020 y actualmente trabaja en la industria textil en Londres.

La boda se celebró en la Catedral de San Florín de Vaduz, en una ceremonia privada. El novio llegó acompañado por su madre, Sofía Maduro Vollmer. El acceso a la iglesia fue decorado con una alfombra azul oscuro, flanqueada por hortensias en tonos a juego.

Asimismo, las hermanas de Leopoldo destacaron por su elegancia, luciendo tocados de la firma española Mimoki, según reportó la revista ¡Hola!.

Las fotografías oficiales del enlace fueron publicadas por la Casa Real de Liechtenstein, marcando así la incorporación formal de Leopoldo Maduro Vollmer a la realeza europea. La princesa Carolina es considerada por medios internacionales como una de las integrantes más ricas de las casas reales del continente.