Robot de tamaño humano similar al de película de Will Smith consigue Récord Guinness tras caminar durante tres días una distancia que superó los 100 kilómetros

Un robot chino entró en el Libro Guinness de los Récords por haber caminado más de 100 kilómetros en tres días, la distancia más larga jamás recorrida a pie por una máquina humanoide.

Con una altura de 1,69 metros y erguido sobre sus dos piernas, AgiBot A2 partió de la ciudad de Suzhou, en el este de China, en la tarde del 10 de noviembre, y atravesó autopistas y calles hasta llegar al barrio histórico del Bund en Shanghái el 13 de noviembre, según informó el Libro Guinness de los Récords.

Su tamaño y movimientos similares a los de un humano asemejan la apariencia del robot al de 'Sonny', la célebre máquina que aparece en la película 'Yo, Robot' del 2004, que protagonizó la estrella de Hollywood Will Smith.

Aquel largometraje se desarrolla en un universo ficticio de 2035 en el que un policía tecnófobo (Smith) investiga un crimen que puede haber sido perpetrado por un robot (Sonny), lo que lleva a una amenaza mayor para la humanidad.

Los vídeos promocionales muestran al A2, de color negro y plateado, similar a 'Sonny', caminando lento pero seguro por las carreteras para llegar a Shanghái.

El robot A2 está diseñado para tareas como el servicio al cliente, equipado con una función de "conversación" y dotado de capacidades de lectura de labios.

La empresa AgiBot, con sede en Shanghái, creadora de este robot bípedo, aseguró que la máquina "recorrió superficies variadas... respetando el código de circulación" durante su viaje ininterrumpido exactamente de 106.286 kilómetros, que fue certificado el jueves como la primera hazaña de este tipo.

Las empresas tecnológicas mundiales están invirtiendo enormes sumas de dinero en la IA física ("physical AI" en inglés), que comprende las leyes de la física y puede percibir y evolucionar en el mundo de los humanos.

Según las previsiones del banco Morgan Stanley, el mundo podría contar con más de mil millones de robots humanoides en 2050.

El Gobierno chino impulsa a las empresas nacionales a desarrollar este tipo de robots con la esperanza de convertirse en líder mundial de esta tecnológica y enigmática industria.

Pekín, entretanto, albergó en agosto los primeros juegos mundiales de robots humanoides en los que más de 500 "atletas" compitieron en disciplinas muy variadas: baloncesto, danza o incluso limpieza de habitaciones de hotel.