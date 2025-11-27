NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Robots

Robot de tamaño humano similar al de película de Will Smith consigue Récord Guinness tras caminar durante tres días una distancia que superó los 100 kilómetros

noviembre 27, 2025
Por: David Esteban Pinzón
AgiBot A2/ Will Smith - Fotos AFP
AgiBot A2/ Will Smith - Fotos AFP
El robot A2 está diseñado para tareas como el servicio al cliente, equipado con una función de "conversación" y dotado de capacidades de lectura de labios.

Un robot chino entró en el Libro Guinness de los Récords por haber caminado más de 100 kilómetros en tres días, la distancia más larga jamás recorrida a pie por una máquina humanoide.

Con una altura de 1,69 metros y erguido sobre sus dos piernas, AgiBot A2 partió de la ciudad de Suzhou, en el este de China, en la tarde del 10 de noviembre, y atravesó autopistas y calles hasta llegar al barrio histórico del Bund en Shanghái el 13 de noviembre, según informó el Libro Guinness de los Récords.

o

Su tamaño y movimientos similares a los de un humano asemejan la apariencia del robot al de 'Sonny', la célebre máquina que aparece en la película 'Yo, Robot' del 2004, que protagonizó la estrella de Hollywood Will Smith.

Aquel largometraje se desarrolla en un universo ficticio de 2035 en el que un policía tecnófobo (Smith) investiga un crimen que puede haber sido perpetrado por un robot (Sonny), lo que lleva a una amenaza mayor para la humanidad.

o

Los vídeos promocionales muestran al A2, de color negro y plateado, similar a 'Sonny', caminando lento pero seguro por las carreteras para llegar a Shanghái.

El robot A2 está diseñado para tareas como el servicio al cliente, equipado con una función de "conversación" y dotado de capacidades de lectura de labios.

La empresa AgiBot, con sede en Shanghái, creadora de este robot bípedo, aseguró que la máquina "recorrió superficies variadas... respetando el código de circulación" durante su viaje ininterrumpido exactamente de 106.286 kilómetros, que fue certificado el jueves como la primera hazaña de este tipo.

Las empresas tecnológicas mundiales están invirtiendo enormes sumas de dinero en la IA física ("physical AI" en inglés), que comprende las leyes de la física y puede percibir y evolucionar en el mundo de los humanos.

Según las previsiones del banco Morgan Stanley, el mundo podría contar con más de mil millones de robots humanoides en 2050.

El Gobierno chino impulsa a las empresas nacionales a desarrollar este tipo de robots con la esperanza de convertirse en líder mundial de esta tecnológica y enigmática industria.

o

Pekín, entretanto, albergó en agosto los primeros juegos mundiales de robots humanoides en los que más de 500 "atletas" compitieron en disciplinas muy variadas: baloncesto, danza o incluso limpieza de habitaciones de hotel.

Temas relacionados:

Robots

Récord Guinness

Will Smith

Películas

China

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Por las buenas o por las malas": ¿qué alcance tiene la dura sentencia que le lanzó Trump a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos quieren llevar a una elección al estilo Venezuela": jefe de bancada en el Congreso del candidato presidencial hondureño que recibió apoyo de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto da recomendaciones a viajeros varados en aeropuertos tras cancelación de vuelos a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

La historia no conocida del general al frente del despliegue en el Caribe: le llaman "razin" por su estilo agresivo como piloto de F-16

Foto: AFP
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Foto de la Guardia Nacional en Washington (AFP)
Washington

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Avión - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Vuelos cancelados

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Cohete Blue Origin - AFP
Espacio

Compañía espacial privada que es competencia de SpaceX de Elon Musk lanzó cohete en una misión de la NASA a Marte

Shenzhou-21 | Foto EFE
China

China se prepara para romper récord en el espacio: la misión Shenzhou-21 intentará un acoplamiento inédito a la estación Tiangong

Foto Canva
América Latina

Científicos identifican señales de un pueblo desaparecido en Sudamérica que habría existido hace 10.000 años

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Pete Hegseth y Donald Trump / FOTO: EFE
Intervención militar en Venezuela

“No compartiremos ningún detalle operativo”: la respuesta del secretario de Guerra de EE. UU. sobre una posible acción militar en Venezuela

Pelea entre jugadores de Lanus y la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana / FOTO: EFE
Copa Sudamericana

A los golpes terminó la clasificación de Lanus a la final de la Copa Sudamericana tras eliminar a la Universidad de Chile

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

Trump estaría considerando entregarle salvoconducto a Maduro y sus aliados para que sean exiliados, según medios

Huracán Melissa se degrada a categoría 4 mientras golpea Jamaica
Huracán Melissa

Huracán Melissa se degrada a categoría 4 mientras golpea Jamaica

Colombia | Foto Canva
Aranceles

Colombia entra en el grupo de países con ventaja comercial frente a los aranceles de EE. UU.

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

“María Corina Machado recogió a una nación dispersa”: Asdrúbal Aguiar sobre el premio Nobel de Paz

Antártida | Foto Canva
Antártida

Científicos descubren el hielo más antiguo del planeta: las burbujas atrapadas dentro revelan secretos de la atmósfera primitiva

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre