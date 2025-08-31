Estos son los presidentes que poseen los sueldos más altos de Sudamérica, según reconocido medio: Petro y Milei sorprenden por su ubicación en el ranking

El salario de un presidente no solo representa una retribución por sus funciones, sino que también puede ser un reflejo de la situación económica y política del país que gobierna.

En Sudamérica, los sueldos presidenciales presentan notables diferencias entre países, y su valor real solo se comprende al compararlos con el salario mínimo y el poder adquisitivo local.

De acuerdo con un informe publicado por el medio El Cronista, que incluyó a Maduro pese a su ilegítima toma de poder tras no reconocer el triunfo de Edmundo González en elecciones de 2024, estos son los presidentes con los salarios más bajos de la región:

Javier Milei , presidente de Argentina: USD 3.141

Santiago Peña , presidente de Paraguay: USD 3.556

Luis Arce , presidente de Bolivia: USD 3.608

Nicolás Maduro , cabeza del régimen venezolano : USD 4.068

Daniel Noboa, presidente de Ecuador: USD 5.635

En contraste, otros mandatarios sudamericanos reciben remuneraciones considerablemente más altas. Estos son algunos de los que encabezan la lista de los mejores pagados:

Yamandú Orsi , presidente de Uruguay: USD 14.245

Gustavo Petro , presidente de Colombia: USD 13.250

Dina Boluarte , presidenta de Perú: USD 9.990

Luiz Inácio Lula da Silva , presidente de Brasil: USD 8.530

Gabriel Boric, presidente de Chile: USD 7.322

Cada año, los gobiernos aprueban la Ley de Presupuesto General del Estado, donde se fijan oficialmente los salarios de los altos funcionarios públicos, incluidos los presidentes y ministros. En la mayoría de los países de la región, esta información está disponible de forma pública, según señaló el medio Deutsche Welle (DW).

Sin embargo, el análisis de estos sueldos no puede limitarse a las cifras en dólares. Para entender verdaderamente su valor, es necesario considerar el contexto económico de cada nación: inflación, tipo de cambio, costo de vida y cantidad de salarios mínimos que representa el ingreso presidencial.