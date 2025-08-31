NTN24
Domingo, 31 de agosto de 2025
Gustavo Petro, Dina Boluarte y Javier Milei | Foto EFE
América Latina

Estos son los presidentes que poseen los sueldos más altos de Sudamérica, según reconocido medio: Petro y Milei sorprenden por su ubicación en el ranking

agosto 31, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Un reciente informe revela cuánto ganan los mandatarios sudamericanos y evidencia la gran disparidad salarial entre ellos.

El salario de un presidente no solo representa una retribución por sus funciones, sino que también puede ser un reflejo de la situación económica y política del país que gobierna.

En Sudamérica, los sueldos presidenciales presentan notables diferencias entre países, y su valor real solo se comprende al compararlos con el salario mínimo y el poder adquisitivo local.

De acuerdo con un informe publicado por el medio El Cronista, que incluyó a Maduro pese a su ilegítima toma de poder tras no reconocer el triunfo de Edmundo González en elecciones de 2024, estos son los presidentes con los salarios más bajos de la región:

  • Javier Milei, presidente de Argentina: USD 3.141
  • Santiago Peña, presidente de Paraguay: USD 3.556
  • Luis Arce, presidente de Bolivia: USD 3.608
  • Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano: USD 4.068
  • Daniel Noboa, presidente de Ecuador: USD 5.635

En contraste, otros mandatarios sudamericanos reciben remuneraciones considerablemente más altas. Estos son algunos de los que encabezan la lista de los mejores pagados:

  • Yamandú Orsi, presidente de Uruguay: USD 14.245
  • Gustavo Petro, presidente de Colombia: USD 13.250
  • Dina Boluarte, presidenta de Perú: USD 9.990
  • Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil: USD 8.530
  • Gabriel Boric, presidente de Chile: USD 7.322

Cada año, los gobiernos aprueban la Ley de Presupuesto General del Estado, donde se fijan oficialmente los salarios de los altos funcionarios públicos, incluidos los presidentes y ministros. En la mayoría de los países de la región, esta información está disponible de forma pública, según señaló el medio Deutsche Welle (DW).

Sin embargo, el análisis de estos sueldos no puede limitarse a las cifras en dólares. Para entender verdaderamente su valor, es necesario considerar el contexto económico de cada nación: inflación, tipo de cambio, costo de vida y cantidad de salarios mínimos que representa el ingreso presidencial.

