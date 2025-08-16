Video de la cantante y vedette venezolana Lila Morillo sorprende a sus seguidores por su estado físico a sus 85 años

Hablar de Lila Morillo es hablar de arte, folklore, arraigo y más. Esta cantante, actriz y vedette venezolana ha escrito varias páginas doradas en la industria de entretenimiento de su país.

Recientemente, un video de esta celebridad se hizo viral debido a la vitalidad y buen estado físico que conserva a sus 85 años.

En el audiovisual se evidencia a la intérprete del famoso tema musical ‘El Cocotero’, sobre una tarima, bailando y cantando.

El clip, compartido en la red social Instagram, ha sido bastante comentado. “Increíble que se vea así, se ve genial”, dijo un internauta.

“La gente la crítica por las cirugías, pero yo admiro que a esa edad tenga sus rodillas intactas”, expresó otra navegadora de Internet.

“Ella mantiene su motricidad impecable. Camina y baila con 85 años perfectamente con zapatos altos, esto no se logra con estética, sino con dieta, ejercicio y disciplina, ella es admirable”, añadió otra usuaria de la mencionada plataforma digital.

A Morillo se le conoce como "La diva de divas" o "La reina del cocotero", principalmente por sus temas enmarcados en el género de la gaita zuliana.

Desde temprana edad demostró cualidades vocales y condiciones artísticas deslumbrantes.

Inició su carrera artística a mediados de los años cincuenta, de la mano del cantante Mario Suárez, interpretando música venezolana.

De hecho, fue la primera artista en utilizar escotes atrevidos en su vestuario y trajes de lentejuelas ajustados, que inmediatamente la convirtieron en un 'sex symbol' de los sesenta.

Temas como "Tres meses de vida", "Mi vidita", "Fuego lento", "Mi corazonada", "Fichas blancas", "Propiedad privada", "Tronco seco", "Perdone usted" y "Anillo de promoción", fueron los primeros éxitos que la catapultaron como artista popular.

Es considerada por grandes músicos como la voz más afinada, destacándose por interpretar todo tipo de ritmos, música folclórica venezolana, tangos, boleros, salsa, rancheras y gaita zuliana.

Como actriz tuvo una gran participación en telenovelas con "María Mercé, La Chinita", "La doña", "Cuartos Separados", "Pablo y Alicia", "Estación Central", "Indocumentadas", "La otra historia de amor", entre otras producciones.

En la actualidad, la oriunda de Maracaibo, estado Zulia, reside en los Estados Unidos.