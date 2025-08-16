NTN24
Sábado, 16 de agosto de 2025
Sábado, 16 de agosto de 2025
Lila Morillo

Video de la cantante y vedette venezolana Lila Morillo sorprende a sus seguidores por su estado físico a sus 85 años

agosto 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Lila Morillo, cantante y vedette venezolana - Fotos: Instagram
Lila Morillo, cantante y vedette venezolana - Fotos: Instagram
En el clip se ve a la intérprete del famoso tema musical 'El Cocotero' sobre una tarima.

Hablar de Lila Morillo es hablar de arte, folklore, arraigo y más. Esta cantante, actriz y vedette venezolana ha escrito varias páginas doradas en la industria de entretenimiento de su país.

o

Recientemente, un video de esta celebridad se hizo viral debido a la vitalidad y buen estado físico que conserva a sus 85 años.

En el audiovisual se evidencia a la intérprete del famoso tema musical ‘El Cocotero’, sobre una tarima, bailando y cantando.

El clip, compartido en la red social Instagram, ha sido bastante comentado. “Increíble que se vea así, se ve genial”, dijo un internauta.

“La gente la crítica por las cirugías, pero yo admiro que a esa edad tenga sus rodillas intactas”, expresó otra navegadora de Internet.

o

“Ella mantiene su motricidad impecable. Camina y baila con 85 años perfectamente con zapatos altos, esto no se logra con estética, sino con dieta, ejercicio y disciplina, ella es admirable”, añadió otra usuaria de la mencionada plataforma digital.

A Morillo se le conoce como "La diva de divas" o "La reina del cocotero", principalmente por sus temas enmarcados en el género de la gaita zuliana.

Desde temprana edad demostró cualidades vocales y condiciones artísticas deslumbrantes.

Inició su carrera artística a mediados de los años cincuenta, de la mano del cantante Mario Suárez, interpretando música venezolana.

De hecho, fue la primera artista en utilizar escotes atrevidos en su vestuario y trajes de lentejuelas ajustados, que inmediatamente la convirtieron en un 'sex symbol' de los sesenta.

Temas como "Tres meses de vida", "Mi vidita", "Fuego lento", "Mi corazonada", "Fichas blancas", "Propiedad privada", "Tronco seco", "Perdone usted" y "Anillo de promoción", fueron los primeros éxitos que la catapultaron como artista popular.

Es considerada por grandes músicos como la voz más afinada, destacándose por interpretar todo tipo de ritmos, música folclórica venezolana, tangos, boleros, salsa, rancheras y gaita zuliana.

o

Como actriz tuvo una gran participación en telenovelas con "María Mercé, La Chinita", "La doña", "Cuartos Separados", "Pablo y Alicia", "Estación Central", "Indocumentadas", "La otra historia de amor", entre otras producciones.

En la actualidad, la oriunda de Maracaibo, estado Zulia, reside en los Estados Unidos.

Temas relacionados:

Lila Morillo

Cantante

Actriz

Artistas

Viral

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Trump le propuso a Zelenski "garantías de seguridad" para Ucrania, pero sin adherirse formalmente a la OTAN

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Entretenimiento

Ver más
Mural del Chavo del 8 en Brasil - Foto EFE
Chespirito

⁠¿Más de Chespirito? Plataforma digital hace importante anuncio luego de terminarse la primera temporada de la serie biográfica

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Roma, hija de Lucho Díaz, impresiona con su talento en el baile: "El sabor lo lleva en la sangre y lo heredó de su padre"

Karol G hace revelación | Foto AFP
Karol G

Karol G ofrece detalles de su vida amorosa en reveladora entrevista: "Pasé de estar rota a volver a enamorarme"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías

El DT César Farías levanta rumores tras asistir a partido del fútbol venezolano en medio de incertidumbre por su futuro

Yvan Gil - Foto AFP
Yvan Gil

Régimen convocó a los embajadores en Venezuela para hablarles del "show risible" de la recompensa por Maduro

George Baldock - AFP
Deportes

Se conoce la causa de muerte de futbolista inglés que fue encontrado ahogado en una piscina: cerraron el caso

Mural del Chavo del 8 en Brasil - Foto EFE
Chespirito

⁠¿Más de Chespirito? Plataforma digital hace importante anuncio luego de terminarse la primera temporada de la serie biográfica

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Roma, hija de Lucho Díaz, impresiona con su talento en el baile: "El sabor lo lleva en la sangre y lo heredó de su padre"

CNE - Foto CNE
Régimen de Maduro

"Imperdonable que alguien quiera acompañar al régimen en materializar un poco de legitimidad": Carla Angola sobre elecciones municipales en Venezuela

Presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Venezuela

"Hay presión sobre las familias, intentan que no hablen, que no expongan los casos y las extorsionan": Hiowanka Ávila, hermana de un preso político en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano