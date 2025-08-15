NTN24
Actriz

La actriz venezolana Roxana Díaz habló de la persona que filtró su video íntimo: "Fue una seguidilla de nunca acabar, no tuve ayuda profesional"

agosto 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Roxana Díaz, actriz venezolana - Foto: Instagram
La artista, recordada por participar en novelas como ‘Mis 3 Hermanas’, ‘Juana la Virgen’ y ‘Aunque me cueste la vida’, manifestó cómo tal situación marcó su vida.

La actriz venezolana Roxana Díaz habló en entrevista con su compatriota, la presentadora Viviana Gibelli, sobre la persona que filtró un video íntimo de ella con el también actor Jorge Reyes.

“Todo tuvo un principio, y la persona que lo hizo no pensó en la magnitud de lo que estaba haciendo”, comenzó diciendo Díaz.

Explicó además que hasta el momento mantiene una versión que la que conoce. “Fue por maldad. Sustrajeron el video de casa de Jorge (Reyes) y esa persona lo entregó a los canales de televisión, en un sobre”, indicó.

Narró que, para el momento de la entrega de ese video, desconocía dicha situación. “Yo ya no estaba con Jorge. En cada canal, agarraron ese video y lo multiplicaron”, detalló.

“Luego otras personas también multiplicaron, y después se sumaron otras, y así se dio, fue una seguidilla de nunca acabar. La persona (que sustrajo el video) no lo vendió, lo repartió, los demás hicieron su agosto”, recordó la actriz.

Asimismo, Díaz, recordada por participar en novelas como 'Mis 3 Hermanas', 'Juana la Virgen' y 'Aunque me cueste la vida', manifestó cómo tal situación marcó su vida.

“Lo difícil fue con mi familia, con la gente que amo, por ahí fue muy fuerte, sobre todo por mi papá, que en ese momento todavía vivía”, mencionó.

Al tiempo remarcó que precisamente fue el apoyo de su familia que la ayudó a superar esa etapa. “Sin ellos, no sé qué hubiese pasado, no tuve ayuda profesional, mis psiquiatras fueron mis familiares”, confesó.

25 años después, el video de Roxana Díaz y Jorge Reyes sigue siendo uno de los escándalos más recordados del mundo del espectáculo en Venezuela.

De los VHS y CDs vendidos en la calle a las descargas digitales actuales, este episodio dejó una huella imborrable en Díaz.

Corría el año 2000 cuando un video íntimo protagonizado por los actores venezolanos Roxana Díaz y Jorge Reyes comenzó a circular por los rincones más oscuros de la televisión y el entretenimiento.

Lo que parecía una grabación privada terminó por convertirse en uno de los escándalos más virales de la historia venezolana, antes incluso del auge de las redes sociales.

Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Alaska

Así será el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Serguéi Lavrov (EFE)
Rusia

Polémica previa a la reunión Putin-Trump: canciller ruso llegó a Alaska con una sudadera de la URSS

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

