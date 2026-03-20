A 22 años de prisión fue condenado alias ‘El Viejo', implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Avanzan los juicios contra los implicados en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el 7 de junio del 2025 tras el que murió semanas después.

Frente a este caso, este viernes 20 de marzo, la juez primera penal del circuito especializado de Bogotá condenó a Simón Pérez Marroquín, mejor conocido dentro del proceso como alias ‘El viejo', a 22 años y cuatro meses de prisión por su participación en el magnicidio de Uribe Turbay.

En medio de la judicialización de este sujeto, quien es considerado uno de los intermediarios entre los determinadores intelectuales y entre los actores materiales de este hecho impactante que sacudió al país, la jueza avaló la negociación judicial alcanzada entre Pérez Marroquín y la Fiscalía.

Ante el ente investigador, ‘El Viejo’ asumió su responsabilidad en los delitos de “homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, usos de menores en la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”.

En atención a las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en la organización y coordinación del magnicidio del senador y precandidato presidencial.

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Una juez penal de conocimiento avaló la negociación judicial y lo condenó a 22 años y 4 meses, informó el ente judicial.

De igual manera, el ente acusador determinó dentro de la investigación que ‘el viejo’ fue contactado para planear el atentado en contra del senador, y que posteriormente contactó a Elder José Arteaga Hernández, alias el ‘Costeño’, quien habría sido el encargado de realizar la logística y contactar a las demás personas implicadas en este caso, para la ejecución del crimen y posteriormente a este seguir ejecutando acciones delictivas.

“Fue el encargado de entregar a Katherine Andrea Martínez Martínez el arma de fuego utilizada en el hecho, la cual fue modificada para aumentar su letalidad. Posteriormente, una semana después del ataque, el hoy sentenciado le suministró dinero y un celular a Martínez, y facilitó su huida a Caquetá, donde sería entrenada en tácticas de francotirador y manejo de drones por la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc”, agregó la juez.