Mujer que disparó contra la mansión de la cantante Rihanna fue acusada por intento de asesinato

Este martes la justicia en Estados Unidos acusó por intentó de asesinato a la mujer que supuesta que abrió fuego contra la mansión en Los Ángeles de la cantante Rihanna.

La Fiscalía afirmó que la sospecha, identifica como Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, disparó varios cartuchos contra la lujosa mansión de la intérprete 'Stay', impactando incluso un vehículo.

Ortiz fue acusada de un cargo de intento de asesinato, diez cargos de ataque con un arma semiautomática, dos cargos por disparar contra una vivienda habitada y un cargo por disparar contra un vehículo.

Además, las autoridades ordenaron que permaneciera detenida bajo fianza por una suma de 1,8 millones de dólares y tiene prohibido tener algún tipo de contacto con la artista. La acusada, según la Fiscalía, debe presentarse a la justicia el próximo 25 de marzo.

La Policía informó anteriormente que en el incidente, ocurrido a plena luz del día el domingo y en el que estuvo implicada una persona que conducía un Tesla, se utilizó un rifle de asalto similar a un AR-15.

Imágenes aéreas tras el ataque mostraron los orificios de balas en una puerta en la propiedad que Rihanna comparte con su pareja, el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos.

Ortiz, ya había sido internada involuntariamente en una institución mental y había perdido la custodia de su hijo, de acuerdo con el portal TMZ.

En una página de Facebook, que parece ser de Ortiz, hay varios videos y publicaciones que aluden a celebridades como Rihanna, Kim Kardashian y Cardi B.

En una de las publicaciones etiqueta a Rihanna, a quien desafía a confrontarla directamente en lugar de hablar mal de ella a sus espaldas. En otro video afirma que Rihanna la quiere matar.