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Viernes, 13 de marzo de 2026
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Bolivia

Capturan en Bolivia a uno de los narcotraficantes sudamericanos más buscados por Estados Unidos

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Capturan en Bolivia a uno de los narcotraficantes sudamericanos más buscados por Estados Unidos -AFP
Capturan en Bolivia a uno de los narcotraficantes sudamericanos más buscados por Estados Unidos -AFP
Marset llevaba prófugo desde 2023 y se sospechaba que circulaba por varios países sudamericanos, como Venezuela, Brasil y Paraguay.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, buscado por Estados Unidos y otros países, fue detenido este viernes en Bolivia, informó una fuente del Ministerio de Gobierno boliviano.

Marset llevaba prófugo desde 2023 y se sospechaba que circulaba por varios países sudamericanos, como Venezuela, Brasil y Paraguay. El Departamento de Justicia estadounidense ofrecía 2 millones de dólares por información que llevara a su captura.

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"Sebastián Marset fue detenido este viernes en la madrugada. Fue un operativo de la Policía", señaló un funcionario del gobierno boliviano que prefirió no revelar su identidad.

El operativo se realizó en Santa Cruz de la Sierra, en el este de Bolivia, donde cientos de policías fueron movilizados.

Marset fue llevado al aeropuerto de Viru Viru de la ciudad. Otras cuatro personas más fueron detenidas.

En julio de 2023, Marset había huido de la casa donde residía justamente en Santa Cruz un día antes de un megaoperativo de la policía para capturarlo, junto a su esposa y sus hijos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en mayo de 2025 la apertura de un acta de acusación contra Marset por "lavado de dinero" procedente de ganancias del narcotráfico a través de instituciones financieras estadounidenses.

Cartwright Weiland, un alto cargo de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley estadounidense, señaló entonces que el uruguayo era "uno de los fugitivos más buscados en todo el Cono Sur" y "objeto central de una importante investigación sobre el crimen organizado en Paraguay".

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