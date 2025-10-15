NTN24
Presunto cabecilla del Tren de Aragua murió al saltar de un edificio durante operativo policial en Colombia

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Composición / Foto policial
Rojas llegó a Colombia en 2024 tras liderar facciones del Tren de Aragua en Perú y Chile, dedicadas a la extorsión, secuestro y narcotráfico.

Un presunto cabecilla de una célula del Tren de Aragua en Chile, falleció este martes luego de saltar de un sexto piso en Antioquia, Colombia, cuando intentó escapar de la Policía durante un operativo.

o

El sujeto identificado como Ender Alexis Rojas, venezolano, tenía alerta roja de captura por la Interpol acusado principalmente de secuestros.

Según detalló el coronel Edgar Correa, director del Grupo Antisecuestro, en el despliegue los funcionarios lograron arrestar a otros tres miembros de la banda criminal que fueron identificados como Luis Cabeza, Daviannys del Jesús Moya y Samuel Urbina, todos de nacionalidad venezolana.

El oficial indicó que Rojas llegó a Colombia en 2024 tras liderar facciones del Tren de Aragua en Perú y Chile, dedicadas a la extorsión, secuestro y narcotráfico.

Aunque las autoridades colombianas le han dado un duro golpe a la banda criminal, la Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Policía colombiana ofrecen hasta 12 millones de dólares por la captura de tres líderes del Tren de Aragua.

o

Esos cabecillas son Giovanny San Vicente, Yohan José Romero, alias Johan Petrica, y Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, por quienes se ofrecen recompensas de tres, cuatro y cinco millones de dólares, respectivamente.

