Jueves, 04 de septiembre de 2025
Alejandro Toledo

Expresidente peruano Alejandro Toledo recibe nueva condena de más de 13 años de cárcel por el caso Odebrecht

septiembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El exmandatario hizo presencia a la audiencia de manera virtual desde la prisión para expresidentes, al este de Lima, donde cumple su condena actual.

El expresidente peruano Alejandro Toledo, quien actualmente cumple una condena de 20 años de cárcel, recibió una nueva sentencia de más de 13 años de prisión por un caso de lavado de dineros en el escándalo de Odebrecht.

El hecho data de 2013 cuando el exmandatario de 79 años realizó a través de su suegra dos compras inmobiliarias por más de 4,5 millones de dólares con dinero proveniente de Ecoteva Consulting Group, una empresa fachada constituida en Costa Rica.

"Consideramos legal la imposición de 13 años y 4 meses de pena privativa de la libertad contra Alejandro Toledo Manrique por el delito de lavado de activos", sentenció una Corte de Lima el miércoles 3 de septiembre.

El exmandatario, quien estuvo al frente del Gobierno de Perú entre 2001 y 2006, hizo presencia a la audiencia de manera virtual desde la prisión para expresidentes, al este de Lima, donde cumple su condena actual.

Tras conocer su nueva sentencia, Toledo dijo con la voz entrecortada estar decepcionado de la justicia de Perú y aseguró que apelará a la decisión: "Estoy profundamente desilusionado sobre el sistema”.

De acuerdo con la Fiscalía peruana, las millonarias compras del caso se concretaron presuntamente con dinero no declarado y generado de actos de corrupción provenientes de sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó a Toledo, estimados en 35 millones de dólares.

Alejandro Toledo cumple desde octubre de 2024 una condena de 20 años y seis meses de prisión tras ser hallado culpable de recibir millonarios sobornos de Odebrecht a cambio de obras en su gobierno.

